Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de la Mechita!
América de Cali

Aficionados de América de Cali agredieron al preparador físico de Envigado

Los hinchas de América de Cali de nuevo protagonizaron graves hechos de violencia durante el partido ante Envigado por la liga BetPlay. La plaza podría ser sancionada.

Por Michell Figueroa

Los hinchas de América de Cali protagonizaron nuevos hechos de violencia en el partido ante Envigado. (Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte)
© VizzorImage / Gabriel Aponte / StaffLos hinchas de América de Cali protagonizaron nuevos hechos de violencia en el partido ante Envigado. (Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte)

Una nueva jornada de la Liga BetPlay se vio empañada por lamentables incidentes de violencia y mal comportamiento protagonizados por algunos hinchas del América de Cali. En una de esas acciones cuestionadas, el preparador físico de Envigado resultó afectado.

En medio de la crisis deportiva que atraviesa el cuadro Escarlata, y que ha desatado la furia de la afición, se registraron nuevos hechos de violencia que agravan la situación.

Hernán Torres señaló a los directos responsables de la derrota ante Nacional: “Salió caro”

ver también

Hernán Torres señaló a los directos responsables de la derrota ante Nacional: “Salió caro”

Los reportes indican que la mala conducta de los aficionados se manifestó en una agresión directa a un miembro del cuerpo técnico de Envigado y en enfrentamientos entre los propios seguidores del equipo ‘Escarlata’ dentro del recinto deportivo.

Publicidad

Agresión al personal médico de Envigado

El incidente más grave reportado involucra a un profesional del cuerpo técnico del equipo rival.

Según los informes y lo que se vio durante la transmisión en vivo del partido, el preparador físico del Envigado F. C. fue agredido físicamente por parte de algunos hinchas del América de Cali.

Tweet placeholder

Los aficionados lanzaron varios objetos desde la tribuna cuando el profesional atendía a uno de los jugadores en la cancha. En ese momento fue impactado, al parecer, con una botella. Ese hecho provocó que el juez detuviera el encuentro.

Publicidad

La acción ha sido condenada como un ataque directo a la integridad de quienes ejercen su labor en los estadios. Además, podría provocar una dura sanción contra la plaza.

michell figueroa
Michell Figueroa
Lee también
Jugador del Deportivo Cali denunció amenazas por parte del dueño de Águila Doradas
Fútbol Colombiano

Jugador del Deportivo Cali denunció amenazas por parte del dueño de Águila Doradas

¿Efraín Juárez vuelve a Atlético Nacional?: el técnico saldría pronto de Pumas
Atlético Nacional

¿Efraín Juárez vuelve a Atlético Nacional?: el técnico saldría pronto de Pumas

Hernán Torres señaló a los directos responsables de la derrota ante Nacional: "Salió caro"
Millonarios FC

Hernán Torres señaló a los directos responsables de la derrota ante Nacional: "Salió caro"

“Nos desaparecimos”: Vargas sentencia a los jugadores de Millonarios
Millonarios FC

“Nos desaparecimos”: Vargas sentencia a los jugadores de Millonarios

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo