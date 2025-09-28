Una nueva jornada de la Liga BetPlay se vio empañada por lamentables incidentes de violencia y mal comportamiento protagonizados por algunos hinchas del América de Cali. En una de esas acciones cuestionadas, el preparador físico de Envigado resultó afectado.

En medio de la crisis deportiva que atraviesa el cuadro Escarlata, y que ha desatado la furia de la afición, se registraron nuevos hechos de violencia que agravan la situación.

Los reportes indican que la mala conducta de los aficionados se manifestó en una agresión directa a un miembro del cuerpo técnico de Envigado y en enfrentamientos entre los propios seguidores del equipo ‘Escarlata’ dentro del recinto deportivo.

Agresión al personal médico de Envigado

El incidente más grave reportado involucra a un profesional del cuerpo técnico del equipo rival.

Según los informes y lo que se vio durante la transmisión en vivo del partido, el preparador físico del Envigado F. C. fue agredido físicamente por parte de algunos hinchas del América de Cali.

Los aficionados lanzaron varios objetos desde la tribuna cuando el profesional atendía a uno de los jugadores en la cancha. En ese momento fue impactado, al parecer, con una botella. Ese hecho provocó que el juez detuviera el encuentro.

La acción ha sido condenada como un ataque directo a la integridad de quienes ejercen su labor en los estadios. Además, podría provocar una dura sanción contra la plaza.