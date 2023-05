Alejandro Restrepo se ha consolidado como una de las grandes apariciones como entrenador en el fútbol colombiano, esto debido a lo realizado con el Deportivo Pereira, club con el que salió campeón de la Liga Colombiana y con el que es protagonista en la Copa Conmebol Libertadores.

En las últimas semanas, Restrepo sonó como gran candidato para llegar como entrenador del América de Cali, como reemplazo de Alexandre Guimaraes, también se le vinculó con el DIM, es por esto que el actual ‘timonel’ del ‘matecaña’ se refirió al tema en una entrevista para el programa ‘El Alargue’ de la emisora Caracol Radio, en donde dejó claro que no ha dialogado con nadie.

“Con ninguno de estos clubes que mencionan he tenido una conversación, más allá de que en estos clubes y la mayoría del fútbol colombiano hay buena relación, porque ya nos hemos enfrentado mucho, porque conocemos a personas de allí, pero no ha pasado en la actualidad y no es cierto que ya se tiene un arreglo”, expresó Alejandro.

Y después agregó: “La semana pasada salió una información que ya se tenía un acuerdo con uno, hoy sale otra información que ya se tiene un acuerdo con otro y eso no es verdad. Nosotros hoy estamos enfocados con el Deportivo Pereira”, sentenció Restrepo, que también indicó que se sentía halagado por ser mencionado para dirigir equipos como el América y el Medellín.