Alertan al América de Cali por posible llegada de Miguel Rodríguez Orejuela a Colombia

Para nadie es un secreto que el narcotráfico durante los años 80 y 90 en Colombia permeó de lleno el fútbol profesional colombiano. En estas décadas los grandes capos de la mafia tuvieron sus equipos, trajeron figuras y ganaron muchos títulos. Uno de ellos fue el América de Cali, que se volvió protagonista del FPC, tras la llegada al club de los Rodríguez Orejuela, capos del Cartel de Cali. Y ahora, tras la posible llegada a Colombia de Miguel Rodríguez Orejuela ya alertaron al club en las redes sociales.

Al final de la década de los 70, el Cartel de Cali intentó entrar con sus dineros ilícitos al Deportivo Cali y al América. Gilberto, hermano de Miguel Rodríguez Orejuela y cofundador del cartel, lo intentó sin éxito en los azucareros. Miguel sí lo lograría en los ‘diablos rojos’ y en 1979 el América celebraría su primer título de Liga en Colombia.

Con el dinero que se lavaba de la cocaína, el excapo negociaba las mejores figuras de fútbol del continente. Así se logró el pentacampeonato de la Liga (récord en Colombia) entre 1982 y 1986, las cuatro finales de Copa Libertadores, y la grandeza que hoy mantiene la entidad escarlata. En 1997, Miguel Rodríguez Orejuela fue capturado y deportado a EE.UU., y tras 28 años en la cárcel, podría volver a Colombia.

¿Cuándo Miguel Rodríguez Orejuela podría volver al América de Cali?

En diciembre del año pasado, Miguel Rodríguez Orejuela (de 81 años), le envió una carta de clemencia al presidente Gustavo Petro. En ella pidió una reducción de su pena de 30 años, que se cumplen el 15 de julio del 2028, y antes de su muerte poder hablar con la verdad y convertirse en un Gestor de Paz. Si bien todavía no hay respuesta a la solicitud, hay quienes ya se imaginan varios escenarios con Rodríguez Orejuela libre y el América de Cali.

El periodista Jaime Dinas, en su cuenta de X (antes Twitter), alertó a los hinchas por la posibilidad de la llegada del excapo. “Quienes pensaron que los Extraditables o privados de la libertad en USA, pagarían cadena perpetua, están equivocados. Quienes llegaron y están por llegar, reclamarán sus inmuebles y hasta equipos de fútbol, sobre todo aquellos adquiridos fraudulentamente…”

¿Quiénes están de acuerdo con el regreso de Miguel Rodríguez Orejuela al América de Cali?

Ante esto, un hincha del América de Cali le respondió a Dinas, afirmando que la historia del equipo no puede seguir manchándose con personajes del Cartel de Cali. A lo cual el periodista le reafirmó: “En el caso particular de América, su grandeza, sus logros y su nombre a nivel internacional lo logró, gracias a Miguel Ángel Rodríguez Orejuela… esa realidad NO la pueden ocultar y los hinchas NO pueden ser malagradecidos”.

Esto despertó una vieja discusión de hinchas escarlatas de unos que reconocen y otros no la importancia de Miguel Rodríguez en la historia del club. De hecho, hace poco varios seguidores escarlatas le hicieron un homenaje al narcotraficante, lo cual dividió opiniones entre los hinchas.

