Alineaciones América de Cali vs. Envigado por la fecha 13 de la Liga Colombiana

América de Cali hace ruido en Colombia y vuelve a ilusionarse con la clasificación a los cuadrangulares luego de salir del fondo de la tabla y sumar ante Deportivo Pasto en condición de visitante en la más reciente jornada. Por la fecha 13, vuelve al Pascual Guerrero y enfrentará la visita del Envigado.

‘La Cantera de Héroes’ va a la capital del Valle del Cauca por lo que parece ser un verdadero milagro. Una victoria del club visitante le daría inspiración para seguir en camino por la clasificación a los cuadrangulares, ante un inminente descenso para el 2026. Envigado intentará la épica contra un equipo que resurge de las cenizas y comienza a escalar buscando, al menos, el octavo puesto.

Con David González desde el palco y el asistente técnico Alex Escobar en la línea, América de Cali va por los tres puntos para meterse de lleno en la pelea y seguir en la zona media de la tabla de posiciones. Cuando nadie creía en el club vallecaucano, el efecto de David González se comienza a ver en cada línea de la cancha. Por ejemplo, Joel Graterol volvió a consolidarse en la portería y condenó a Jorge Soto a la suplencia.

En la defensa, Daniel Bocanegra recuperó la confianza y parece que Jean Pestaña en su dupla indicada para mantener la seguridad. Mateo Castillo también tiene más minutos por la banda y hasta el momento es de los puntos altos de David González. Omar Bertel también regresó tras la lesión.

Alineaciones América de Cali vs. Envigado por la fecha 13 de la Liga

En la zona media, David repuntó con Josen Escobar y armó el tridente con Rafael Carrascal y Sebastián Navarro, para dejar a Jhon Murillo, Cristian Barrios y el peruano Luis Ramos en el frente de ataque. De esta manera, el nuevo técnico espera mantener el orden ofensivo y la acumulación de puntos ante Envigado.

América de Cali: Joel Graterol; Omar Bertel, Jean Pestaña, Daniel Bocanegra, Mateo Castillo; Sebastián Navarro, Josen Escobar, Rafael Carrascal, Jan Lucumí, Cristian Barrios, Luis Ramos. DT: David González.

Envigado: Andrés Tovar; Neymar Uribe, Jhon Gamboa, Didier Palacios, Juan Quejada; Edison Lopes, Julián Palacios; Dairon Valencia, Tomás Soto, Frey Berrío; Luis Díaz. DT: Andrés Orozco.