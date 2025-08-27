Es tendencia:
Copa Colombia

Alineaciones Atlético Bucaramanga vs. América de Cali por los octavos de la Copa Colombia

Jorge Soto, Sebastián Navarro y Cristian Barrios no fueron convocados para el partido de América de Cali contra el Bucaramanga por Copa Colombia.

Por William Perilla Gamboa

Aldair Zárate con Marcos Mina.
Aldair Zárate con Marcos Mina.

América de Cali se encuentra con otra oportunidad para ‘levantar cabeza’ tras la seguidilla de malos resultados con el técnico Gabriel Raimondi al mando. Tras la confirmación de Tulio Gómez sobre su continuidad, el equipo rojo ahora enfrenta al Atlético Bucaramanga por los octavos de final de la Copa Colombia, donde no puede fallar.

Una eliminación prematura en este torneo puede ser una verdadera pesadilla para Gabriel Raimondi, teniendo en cuenta que ya fue eliminado de la Copa Sudamericana luego de caer a manos de Fluminense en los octavos de final y en la Liga Colombiana necesita una gran remontada para volver a la pelea por los cuadrangulares.

No es una situación fácil, pero los directivos y cuerpo técnico confían en que las cosas pueden cambiar inmediatamente. La Copa Colombia se presenta como una gran oportunidad para mejorar la idea de juego y darle rodaje a una nómina que está obligada a ganar para alejar la presión.

“Es indefendible”, hinchas de América critican a jugador por la eliminación

ver también

“Es indefendible”, hinchas de América critican a jugador por la eliminación

Entre las novedades en la convocatoria, no aparece el arquero Jorge Soto y Eder Álvarez Balanta sigue en el departamento médico. Sebastián Navarro tampoco fue llamado. En la zona de ataque, el peruano Cristian Barrios no está convocado para la ida de los octavos de final de la Copa Colombia contra Atlético Bucaramanga, partido que se disputará en el estadio Américo Montanini de la capital de Santander.

Aldair Zárate con Marcos Mina. Photo: VizzorImage / Andrés Corzo / Contribuidor

Aldair Zárate con Marcos Mina. Photo: VizzorImage / Andrés Corzo / Contribuidor

Alineaciones Atlético Bucaramanga vs. América de Cali

América de Cali: Joel Graterol; Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera, Brayan Correa, Omar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Kener Escobar; Yerson Candelo, Dylan Borrero, Yojan Garcés. DT: Gabriel Raimondi.

Atlético Bucaramanga

Atlético Bucaramanga y América de Cali se jugará este miércoles 27 de agosto desde las 6:30 de la tarde en el Américo Montanini. Cabe recordar que el partido lo transmitirá el canal premium de Win Sports.

william perilla gamboa
William Perilla Gamboa
