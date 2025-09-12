Alineaciones Fortaleza vs. América de Cali por la fecha 11 de la Liga Colombiana

América de Cali vuelve a presentarse en la Liga Colombiana con la idea de salir de la crisis y del último lugar de la tabla de posiciones. El equipo rojo tuvo una semana cargada de novedades, primeramente por el nombramiento oficial de David González como su nuevo técnico, quien deberá dirigir desde el palco por lo que resta de año, ya que según el reglamento de la Dimayor, un entrenador no puede dirigir dos clubes en el mismo semestre.

Su oficialidad se da tras dirigir a Millonarios, con un primer semestre quedando cerca de la final y luego no comenzó bien la siguiente temporada y dejó al club en los últimos lugares. Por otra parte, Gabriel Raimondi no la pasaba bien, los resultados no se le dieron y tuvo que ser destituido. David González será el encargado para sacar de la crisis al gigante vallecaucano.

De esta manera, Alex Escobar será su primer asistente técnico y será la cara visible del América de Cali desde la raya. Cabe recordar que el ídolo del club fue interino por algunas fechas, donde logró colocar al equipo en los cuartos de Copa Colombia y sacó un 0-0 en el clásico ante Deportivo Cali.

Publicidad

Publicidad

ver también Tulio Gómez le mandó fuerte mensaje a la hinchada que no fue al clásico: “Nos abandonaron en la mala”

La primera gran prueba para David González será en la ciudad de Bogotá, más exactamente en el estadio de Techo, de la localidad de Kennedy. El local será Fortaleza, que sorprende en el torneo, está entre los primeros ocho y tiene ambiciones de clasificar a los cuadrangulares. La prueba no es para nada fácil.

Alineaciones Fortaleza vs. América de Cali

Fortaleza: Cristian Santander; Jonathan Marulanda, Jhon Balanta, Yesid Díaz, Sebastián Valencia; Leonardo Pico, Kevin Balanta; Santiago Cuero, Andrés Arroyo; Andrés Ricaurte y Santiago Córdoba. DT: Sebastián Oliveros.

América de Cali: Joel Graterol; Mateo Castillo, Andrés Mosquera, Jean Pestaña, Marcos Mina; Rafael Carrascal, Cristian Barrios, Josen Escobar; Jan Lucumí, Dylan Borrero y Yojan Garcés. DT: David González.

Publicidad