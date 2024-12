América de Cali activa la preocupación por posible lesión de Duván Vergara para la vuelta

En el programa ‘Despierta Win’, de Win Sports, dieron detalles una posible lesión de Duván Vergara y la manera en la que finalizó el juego ante Atlético Nacional. Su situación es prioridad para América. En la mesa de trabajo de Sheyla García, Daniel Angulo y Samuel Vargas, comentaron que lo vieron con dificultades para caminar y uno de sus pies estaba muy hinchado. Sin embargo, no hay oficialidad al respecto y es lo único que se sabe del futbolista.

El equipo rojo busca el que sería el primer título de Copa Colombia en su historia y el técnico Jorge Da Silva busca variantes para hacerle daño a Atlético Nacional. El partido en Medellín lo tuvo como protagonista en el primer tiempo, pero no marcar el segundo gol tras el remate de Duván Vergara, permitió la reacción del local, que en la segunda parte fue bastante superior.

América de Cali se ve herido en la final de la Copa Colombia luego del resultado en el partido de ida ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Un 3-1 le es suficiente al equipo verde para sacar ventaja y acercarse al séptimo título en su historia en esta competición. El equipo rojo se alista para remontar los dos goles que tiene de desventaja y en el Pascual Guerrero puede tener el plus que el equipo necesita para volver a la pelea.

