América de Cali confirma presencia en torneo de la Conmebol para la temporada 2025

Cabe recordar que América de Cali no es ningún desconocido en la Conmebol, pues en su historia suma cuatro finales de Copa Libertadores y se convirtió en uno de los mejores clubes de Sudamérica en la década de los 80′ y 90′.

El grande del Valle del Cauca hizo la tarea en condición de local y con su gente en el Pascual Guerrero, le ganó al Junior de Barranquilla, para llegar a siete puntos en el grupo B, a tres de Deportes Tolima, que fue el finalista. El club barranquillero sumó los mismos puntos (7), pero cae al último puesto por la ventaja deportiva. Once Caldas acumuló nueve unidades.

