América de Cali atraviesa una grave crisis deportiva que lo tiene en el último lugar de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II. En medio de esta compleja situación surgieron rumores sobre posibles demoras en los pagos a los jugadores del plantel.

En medio de la controversia, por el mal momento del equipo, en redes sociales empezaron a circular versiones en las que se señala que el club no le pagó a los jugadores el porcentaje de los reconocimientos económicos que recibieron por su participación en la Copa Sudamericana.

Durante una rueda de prensa, uno de los jugadores de América de Cali se refirió al tema de los supuestos retrasos en los pagos.

“A mi no me mueve la plata”

Se trata del defensor Andrés Mosquera, que fue cuestionado por la prensa al respecto, y respondió con contundencia.

De acuerdo con la declaración del jugador, el club en la actualidad no le adeuda nada a los jugadores. Además, de aclarar el rumor, Mosquera aseguró que más allá del tema económico, en su caso, le pesa más la pasión por el fútbol y el compromiso que tiene con el América de Cali.

“Hoy el club no nos debe nada, estamos al día. Eso son solo rumores. A mí no me mueve la plata, me mueve la pasión por el fútbol y el compromiso con América”.

Así mismo, dejó claro que la falta de resultados es responsabilidad del plantel, que sigue trabajando, ahora de la mano de David González, para revertir esta situación.