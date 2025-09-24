América de Cali, que atraviesa un complejo momento deportivo, se impuso ante el Deportivo Pasto en el estadio La Libertad, en la capital nariñense. Con un marcador de 0-2 la Mecha al fin respiró y salió del último lugar de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.

El cuadro vallecaucano se impuso con dos goles. El primero llegó en el minuto 41, antes de finalizar el primer tiempo. El segundo fue gracias a un cobro desde el punto penal, que convirtió Rafael Carrascal.

ver también Santa Fe aceptó la renuncia de Jorge Bava: este será el reemplazo

Esta victoria representa un gran respiro para América de Cali, dirigido por David González. Es de recordar que antes del encuentro, el cuadro Escarlata se ubicaba en el puesto 20 de la tabla de posiciones con solo 10 puntos.

Publicidad

Publicidad

Hasta ahora, América de Cali no había ganado un solo partido en calidad de visitante en la Liga BetPlay 2025-II.

Deportivo Pasto vs. América de Cali. (Foto: VizzorImage / Leonardo Castro)

América de Cali escaló siete puestos

Con los tres puntos que se embolsilló en Pasto, América de Cali salió del fondo de la tabla para ubicarse en el puesto 13, con 13 puntos. Así las cosas, el equipo vallecaucano queda a solo cuatro puntos de los ocho.

Publicidad

Publicidad

Mientras que América cortó la mala racha, el Deportivo Pasto se fue al último lugar de la tabla. Además, se enfrenta a un complejo momento interno pues justamente ante del encuentro, el presidente del club reveló que varios jugadores estarían involucrados en temas de amaños por apuestas deportivas.