América de Cali sorprendió con su nuevo refuerzo para esta temporada

América de Cali sigue dando de qué hablar y este jueves sorprendió a todos con la oficialización de su nuevo refuerzo para esta temporada. Tras un inicio complicado este semestre, buscaron soluciones de cara a lo que resta de campeonato.

Publicidad

Publicidad

El nuevo fichaje es Andrés Felipe Tello, volante colombiano que vuelve al país después de un largo recorrido en el fútbol de Italia, donde vistió camisetas como la de Juventus, Cagliari, Empoli, Bari, Benevento y Catania.

ver también Filtran la fecha de salida del entrenador de América Gabriel Raimondi

El club ‘escarlata’ hizo el anuncio en sus redes sociales con un mensaje cargado de ilusión: “¡Bienvenido a la Pasión de un Pueblo, Andrés Tello! El habilidoso volante llega para reforzar el mediocampo Escarlata y aportar todo su talento vistiendo nuestra camiseta”. La noticia fue recibida con comentarios divididos por parte de la hinchada.

¿Quién es Andrés Tello, nuevo refuerzo de América?

Tello, de 28 años, debutó en Envigado y rápidamente dio el salto al fútbol europeo, donde acumuló experiencia en la Serie A y Serie B de Italia. Incluso llegó a pertenecer a la Juventus, club que lo fichó tras sus primeras buenas presentaciones. Su paso por el fútbol italiano le permitió consolidarse como un mediocampista de ida y vuelta, con despliegue físico.

Publicidad

Publicidad

La contratación del antioqueño representa un golpe de mercado para América, que necesitaba un refuerzo de peso en esta zona del campo. La hinchada espera que Tello llegue a aportar su experiencia adquirida en el Viejo Continente, especialmente en Copa Colombia y Liga BetPlay, donde el club busca ser protagonista.

De esta forma, América suma un nombre importante a su plantilla. La afición espera por ver a Andrés Tello en el Pascual Guerrero para salir del fondo de la tabla.

Publicidad