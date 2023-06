América de Cali ya tendría nuevo arquero y no gustó mucho a sus hinchas

Uno de los grandes problemas que tuvo el América de Cali a lo largo del semestre fue en el arco, debido a que el portero Diego Novoa no logró afianzarse y en muchas ocasiones cometió errores que le costaron puntos al cuadro vallecaucano, esto le generó desconfianza y los hinchas cuestionaron su presencia.

Por lo anterior, es que los fanáticos han exigido que la dirigencia contrate un arquero de peso, experimentado y que tenga un importante recorrido, por lo que nombres como los de Iván Arboleda y José Luis Chunga, gustaban a la mayoría, pero con ninguno de estos se pudo negociar y será otro el que llegará al ‘rojo’.

Según reveló el periodista Felipe Sierra del canal Win Sports, Jorge Soto es el elegido para llegar al América, arquero que llega proveniente de Jaguares de Córdoba y al que le comprarían el 50% de sus derechos deportivos y al que le firmarían un contrato hasta el año 2026.

La contratación de Soto no gustó a algunos fanáticos de los ‘Diablos Rojos’, no por el futbolista, sino por la expectativa en que llegara un arquero de más renombre y que tuviera paso por clubes grandes, ya que no quieren que se repita lo que ha ocurrido hasta el momento con Novoa.