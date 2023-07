América de Cali es el equipo que ha dado de qué hablar en el Fútbol Colombiano por las recientes contrataciones. Los fichajes de Edwin Cardona y Víctor Ibarbo terminaron siendo los más importantes en un mercado complicado para los equipos de nuestro país.

Fue tanto boom de estos jugadores, que empezaron a sonar otros futbolistas que han pasado por la Selección Colombia y que alcanzaron a ilusionar a los hinchas ‘escarlatas’. Los defensas Jeison Murillo y Óscar Murillo fueron relacionados con el conjunto vallecaucano para llegar esta temporada.

El presidente de América de Cali, Mauricio Romero, habló con ‘Zona Libre de Humo’ y aclaró el tema asegurando que con uno de ellos nunca hubo acercamientos, pero que con el otro sí, se habló con el hermano, pero ya tenía propuestas de otros equipos del extranjero.

“En este momento el tema del central es una necesidad importante pero no queremos traer por traer. Debe ser colombiano por la limitante del cupo extranjero. El tema de Oscar Murillo es que es central por izquierda y no se contempló ese nombre. Por Jeison Murillo sí hablé con el hermano, que es amigo mío, intentamos hacer el acercamiento pero la respuesta es que está manejando unas opciones en el exterior y cree que no es el momento de regresar”, aclaró Romero.

Por último se refirió a Bryan Ceballos, quien según él, Junior se lo quitó al darse cuenta que sonaba para América.”Nosotros teníamos todo listo con Bryan Ceballos, pero vino Junior y ofreció más dinero, estoy seguro que Junior lo miró porque sonó para América. Al filtrarse se complicó”