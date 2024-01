Sigue la novela de Arturo Vidal al América de Cali. Aún no se define lo que para el conjunto ‘escarlata’ ya era un hecho, incluso para los patrocinadores que pusieron el dinero para que esta contratación se hiciera posible. Sin embargo, en los últimos días todo ha parecido tomar un nuevo rumbo y la incertidumbre crece pensando en lo que será el futuro del jugador, quien por ahora no se define por el Fútbol Colombiano.

Varias versiones han surgido sobre este tema, que viene, que no viene, que todo está acordado, que aún faltan detalles, etc. Lo cierto y, por ahora lo oficial, ha sido lo que ha dicho Arturo Vidal sobre el tema. Este domingo en la noche, hubo un stream del jugador en el que se conectó James Rodríguez, quien sin rodeos le preguntó sobre la situación.

Arturo Vidal le responde a James Rodríguez si viene al América

Los dos jugadores fueron compañeros de equipo en el Bayern Múnich, allí crearon una amistad importante que a la fecha la reflejan cuando se ven o se hablan a través de plataformas digitales. Esta vez surgió el tema de América de Cali y la posibilidad de que el chileno llegue al Fútbol Colombiano. El ‘10’ del combinado nacional, ni corto ni perezoso, le preguntó sobre si venía al cuadro ‘escarlata’.

¿“Vas para el América o qué, papi”?, fue la pregunta de James Rodríguez. El chileno quiso evadir la pregunta:“¡Ay, papá!”. No dijo si sí o no, pero no fue su única respuesta. Agregó: “no digas eso, que está la gente de Colo Colo, de Boca Juniors, del América”.

Claramente James Rodríguez no se quedó solo con esa respuesta e insistió tratando de sacar más información sobre la posible llegada, por lo que también le preguntó sobre si se “le medía a bailar salsa”.

Arturo Vidal está vez sí se comprometió y afirmó que sí. “Estamos aprendiendo a bailar salsa, ¡ojo! Me he ido soltando, me he ido soltando”, concluyó el futbolista chileno.

¿Cuándo la situación de Arturo Vidal al América de Cali?

El propio Tulio Gómez, máximo accionista del club, contó en una entrevista para el canal CNN Chile, que se espera que el próximo lunes 15 de enero quede definido si finalmente Vidal acepta la propuesta que le hicieron o la desecha, por lo que la expectativa de los hinchas podría terminar en las próximas horas, en donde se espera que, tras la larga espera, el futbolista acepte y se vista de ‘escarlata’.

Sin embargo, días anteriores fue claro con el tema: “¡Aún no hemos llegado a ningún acuerdo con Arturo Vidal, tenerlo en América de Cali es lo que más queremos, seguiremos trabajando para lograrlo, solo nos falta un patrocinador y que el agente le baje un poco!!”, indicó Gómez.

