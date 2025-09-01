El bajo rendimiento del cuerpo técnico del América de Cali, encabezado por el DT Diego Raimondi, provocó un nuevo revolcón en el equipo vallecaucano. Aunque el equipo no lo ha hecho oficial, parecer el entrenador ya se despidió de los jugadores.

La dirección técnica de América de Cali experimentaría un nuevo cambio tras la derrota por 1-0 frente a Alianza.

De acuerdo con lo revelado por el periodista de Win Sports en Cali, Jhon Hernández, Diego Raimondi se despidió de los jugadores de América de Cali luego de la rueda de prensa posterior al partido de la Liga BetPlay.

Jugadores de América de Cali bajo el liderazgo de Diego Gabriel Raimondi. (Foto: Vizzor)

“No voy a ser una traba”

Además, durante el encuentro con los periodistas, el argentino dejó claro que no quería obstaculizar el camino del cuadro Escarlata, por lo que sostendría una reunión con los directivos para tomar una decisión.

“Este es un club muy grande, no voy a ser una traba para este club, lo hablaré con Marcela tranquilo y por supuesto que mi continuidad está en duda”, fueron las palabras del entrenador.

Con la salida de Raimondi, el club designaría a un cuerpo técnico de transición. Por el momento, Alex Escobar, Carlos Hernández, Harold Viafara y Villalobos como preparador físico, serían los encargados de liderar el equipo, mientras se contrata un nuevo DT.