Conmoción en América: Jugador falsificó documentos, fue duramente sancionado por la FIFA y saldrá del club

No son buenas noticias para un jugador de América de Cali, que es habitual en la nómina titular y que además representaba a una selección nacional. Tampoco lo es para el club rojo, que cuando más repuntaba en la Liga Colombiana y lo veía como una pieza clave en la zona de ataque, ahora lo tendrá que apartar de la concentración por orden de la FIFA. Se conoció la circular de la entidad mundial y las graves sanciones por falsificar documentos.

Ya hay preocupación en América de Cali por lo que está sucediendo. Según lo escrito y las sanciones que la FIFA dicta, el futbolista deberá ser apartado del club inmediatamente, paralizar su contrato y alejarse completamente de las actividades relacionadas con el fútbol. Seguramente, el futbolista viajará al sudeste asiático y a las oficinas de la FIFA y el TAS en Europa para una posible apelación tras el caso.

Todo tiene que ver con Rodrigo Holgado y una falsificación de documentos para jugar en la Selección de Malasia. Cabe recordar que durante el mes de junio, el atacante argentino, con raíces malayas, recibió una convocatoria por parte de esa Federación. Asimismo, en ese momento se conoció que el jugador debía arreglar un tema documental para no tener problemas al momento de vestir esa camiseta.

Publicidad

Publicidad

Pues bien, todo parece indicar que hace parte de un entramado ilegal, donde también están involucrados seis jugadores más de diferentes partes del mundo. La FIFA ya notificó los castigos para la Federación de Malasia de Fútbol y los siete futbolistas, donde aparece el nombre de Rodrigo Holgado. Ellos, tendrán que pagar grandes sumas de dinero como multa y no jugarán fútbol profesional por un año.

Rodrigo Holgado durante un partido contra América de Cali. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Publicidad

Publicidad

Comunicado de prensa de la FIFA que involucra al jugador de América de Cali

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto sanciones a la Federación de Fútbol de Malasia (FAM) y a siete jugadores (Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano) por infracciones del artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA (FDC) relativo a falsificación.

La FAM había presentado consultas de elegibilidad a la FIFA y, al hacerlo, utilizó documentación manipulada para poder alinear a los jugadores mencionados.

Los siete jugadores jugaron con Malasia contra Vietnam en la tercera ronda de clasificación para la Copa Asiática AFC Arabia Saudita 2027 el 10 de junio de 2025, tras lo cual la FIFA recibió una queja sobre la elegibilidad de Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano.

Publicidad

Publicidad

Tras los procedimientos ordinarios, la Comisión Disciplinaria de la FIFA evaluó todas las pruebas obrantes en el expediente y ha impuesto las siguientes sanciones:

La Asociación de Fútbol de Malasia ha sido condenada a pagar una multa de 350.000 CHF a la FIFA.

Los jugadores Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano deben pagar cada uno una multa de 2.000 francos suizos a la FIFA.

Los jugadores antes mencionados han sido sancionados además con una suspensión de 12 meses de toda actividad relacionada con el fútbol, ​​a partir de la fecha de notificación de la decisión.

Además, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha remitido al Tribunal de Fútbol de la FIFA para su consideración la cuestión de la elegibilidad de los jugadores para jugar con el equipo representativo de Malasia.

Publicidad

Publicidad

La FAM y sus jugadores han sido notificados hoy de los términos de la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA. De acuerdo con las disposiciones pertinentes del CDF, disponen de diez días para solicitar una decisión motivada, que, de ser solicitada, se publicará posteriormente en legal.fifa.com. La decisión queda sujeta a una posible apelación ante la Comisión de Apelación de la FIFA”.