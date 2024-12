Dayro Moreno eliminó al América, va por el título con Once Caldas y asusta a Radamel Falcao

El primer gol del partido fue al minuto 17. Hubo un tiro libre a favor del Once Caldas y Dayro Moreno se hizo cargo. El delantero ajustó el perfil y mandó un potente puntazo imposible para el portero Jorge Soto. Hermosa definición y el número ya estaba en 346.

Desde atrás, Dayro Moreno viene remontando y no cede en la pelea con Falcao. Este doblete le permite llegar a 347 anotaciones, a solo dos de El Tigre. Por otra parte, Carlos Bacca también se mete en la lucha y espera continuar la buena racha con Junior de Barranquilla y acortar diferencias.

La figura, sin duda, es Dayro Moreno. El goleador tolimense se vistió de héroe y máximo líder del Once Caldas ante América de Cali. Aprovechó la actividad en cuadrangulares semifinales para sacar su poderío en el ataque y seguir escalando. Con este doblete, le mete miedo a Radamel Falcao García, que es el goleador histórico de Colombia con 349 goles.

Con este 3-0, Once Caldas escala en la tabla con 9 puntos y cerrará de visitante en la última fecha en el Manuel Murillo Toro de Ibagué, contra Deportes Tolima. Los dirigidos por Hernán Darío Herrera se mentalizan en este complicado compromiso, para dar el salto definitivo a la final del torneo.

Básicamente, la eliminación se dio por un doblete de Dayro Moreno y otro gol del venezolano Jesús Hernández. De esta manera, además de la eliminación de América, Once Caldas sorprende en el grupo B y mantiene serias posibilidades de ser finalista. El ‘blanco’ de Manizales fue muy superior en la cancha y sobre todo, bastante efectivo, ante la inmensidad de errores en la definición del visitante.

En Manizales, el equipo se rompió por completo. Cuando se creyó que había revivido por el 4-2 a Deportes Tolima en la fecha pasada, solo fue algo temporal, pues Once Caldas le goleó 3-0 en el Palogrande y lo dejó sin opciones de clasificar a la final. El técnico Jorge Da Silva espera recuperar al América para la serie de Copa Colombia y no irse en blanco en este diciembre.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.