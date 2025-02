América de Cali consiguió una victoria 2-0 ante Independiente Santa Fe por la fecha 5 de la Liga Colombiana I-2025, resultado positivo ante un equipo bogotano que jugó con nómina suplente, debido a que la titular la guardó para lo que será el compromiso de ida por la fase 2 de la Copa Libertadores ante Iquique de Chile.

La gran figura del partido fue el debutante, Juan Fernando Quintero, quien se asoció con varios de sus compañeros, uno de ellos fue Duván Vergara, por lo que se destacaron y dejaron ver que será una dupla que le dará muchas alegrías a la afición ‘escarlata’, la cual está muy esperanzada en sus dos grandes figuras con poder ser campeones.

Después del final del partido, Vergara habló en zona mixta con los medios de comunicación, allí se refirió a lo que fue el partido y la victoria ante el conjunto ‘cardenal’, pero también habló sobre los hinchas que desde hace algunos partidos han venido pidiendo por medio de las redes sociales la salida del técnico Jorge Da Silva.

Duván aseguró que siente “rabia” con los fanáticos que piden que ‘El Polilla’ salga del club, ya que el equipo viene mejorando, está invicto en el campeonato y es líder del torneo junto a Atlético Nacional con 10 puntos, por lo que se mostró en total desacuerdo con las personas que no están tirando para el mismo lado.

Las palabras de Vergara

“A veces me da como rabia o tristeza de que quieran sacar al profe porque… ósea, vamos de primero con Nacional, no hemos perdido, la vez pasada 16 fechas invictos y los números no mienten. Tiene buenas estadísticas y vamos todos para el mismo lado… le sacaron 8 jugadores y llegaron 8, hay que tenerle paciencia”, fueron las palabras de Duván a la hinchada americana.

