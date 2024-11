El absurdo penalti de Andrés Mosquera que le dio el triunfo a Deportivo Pasto

De esta manera, América de Cali sigue líder con 33 puntos, pero con riesgo de quedar en solitario en esa posición. Enfrentará a Santa Fe en la fecha 18 (11/11 – 8:30 pm) y cerrará contra Once Caldas en el Pascual Guerrero.

El arquero David Quintero, el defensa Brayan Medina, el volante Josen Escobar y ‘Papula’ Garcés, fueron los canteranos que hicieron acto de presencia desde el pitazo inicial por disposición del técnico Jorge Da Silva en el América de Cali. Los jóvenes no fueron la salvación para el equipo rojo y Deportivo Pasto no perdonó.

Sobre el minuto 67, hubo un centro que no parecía peligroso para la defensa de América de Cali. Sin presión alguna, Andrés Mosquera tuvo el espacio para rechazar la pelota, pero se precipitó y se mandó un ‘blooper’ para que la pelota tocara su mano. El video ya rueda por las redes sociales y no deja de ser insólito, pues el juego iba 1-1 y el visitante tenía panorama para ir por la victoria. Revisión del VAR y penalti. Torpeza técnica que cambió la proyección e inspiró al Pasto.

América de Cali presentó una nómina alterna con varios canteranos, pero no pudo sostener la avalancha del Deportivo Pasto y solamente le alcanzó para el descuento, que llegó por medio de Felipe Gómez, que puso el 1-1 parcial en el primer tiempo. En la segunda parte, el local fue más agresivo y aprovechó la desatención de Mosquera para cobrar y darle un golpe mental al rival.

