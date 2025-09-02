El candidato para ser nuevo técnico de América que nadie esperaba: “En media hora está en Cali”

América de Cali tocó fondo, es último en la tabla de posiciones de la Liga Colombiana II-2025 y a los directivos no le quedó otra alternativa. Tras una decisión de mutuo acuerdo, Gabriel Raimondi dejó de ser el entrenador del equipo ‘Escarlata’, y ya se conoció el candidato para reemplazarlo que nadie esperaba: “En media hora está en Cali”.

La clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana después de ganarle a Bahía, de Brasil, no fue suficiente para seguir en el cargo. La era de Raimondi terminó luego de 4 victorias, 3 empates y 7 derrotas en 14 partidos. Llegó a pasar siete encuentros sin victorias entre todas las competencias: Liga Colombiana, Copa Colombia y Copa Sudamericana.

Al ver que América de Cali tiene cinco puntos tras siete partidos disputados y es último en la Liga Colombiana II-2025, es urgente encontrar un nuevo entrenador para poder aspirar a clasificar a los cuadrangulares. El candidato que nadie esperaba está a tan solo 30 minutos de llegar a la sede el equipo ‘Escarlata’, firmar y asumir como nuevo entrenador.

“En media hora está en Cali”: este es el DT que firmaría con América

Vicente Sánchez, el DT que suena para América de Cali. (Foto: Getty Images)

“¿Por qué decía que no lo veía llegando al América? Porque él viene de manejar unas cifras que acá no se manejan. Cuando usted es técnico de Cruz Azul, eso es la tula. Los salarios son enserio. Él maneja otras cifras, pero hoy (2 de agosto) un amigo me contó es que este man vive en Colombia. ¡Vive en Colombia! Vive en Llanogrande, casado con una colombiana. Entonces, ahí es donde uno dice que ya no estamos hablando de plata, estamos hablando de calidad de vida. Ojo con Vicente Sánchez que si América lo quiere le dice ven y en media hora está en Cali arreglando su situación. Por eso lo de Vicente Sánchez toma relevancia, ya no es un tema económico, estamos hablando de vida social, está casado con una muchacha colombiana”, reveló el narrador Eduardo Luis López en el programa ‘Más Fútbol’, de la FM.

Los números de Vicente Sánchez: el entrenador que suena para llegar a América de Cali

El único equipo que ha dirigido el entrenador uruguayo Vicente Sánchez fue Cruz Azul. En el club mexicano tuvo un registro de 18 victorias, 8 empates, 2 derrotas y una efectividad del 70.2 por ciento para ganar el título de la Copa de Campeones de Concacaf 2025. La primera experiencia de Sánchez como técnico encargado terminó en junio de 2025 con un título y una racha de 19 partidos sin perder.

