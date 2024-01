América de Cali vive en una novela por Arturo Vidal. En los últimos días ha pasado de todo en torno al fichaje del chileno. El cuadro ‘escarlata’ ya reunió el dinero con el que le hizo la propuesta formal al chileno, reunió a los patrocinadores que hicieron su aporte para que esto se lograra, sin embargo, el ‘King’ no ha dado el sí definitivo y esto tendría una razón.

Desde Chile hubo uno reporte desalentador que lo aleja del Fútbol Colombiano. Según eso, América ya no sería la primera opción pese a ser el único con una oferta seria y formal, sino que pasaría a ser la “tercera opción”. Claramente, los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales con los seguidores que siguen creyendo en que llegará y los que no.

El desalentador reporte desde Chile que aleja definitivamente a Arturo Vidal de América

Pablo Ramos, periodista de ESPN, se refirió al tema y escribió: “lunes y en el entorno de Arturo Vidal confían en que el King fichará en Colo Colo. También es la intención del jugador y sólo está esperando que Blanco y Negro active las negociaciones formales. América de Cali no es ni plan B, apenas su 3era opción”.

En los últimos días, Vidal, durante sus transmisiones, ha mostrado su deseo por ir al club de sus amores, Colo-Colo, el cual, por ahora, no ha hecho una oferta formal por el jugador. Habrá que esperar en las próximas horas que parecen ser decisivas.

¿Cuándo la situación de Arturo Vidal al América de Cali?

El propio Tulio Gómez, máximo accionista del club, contó en una entrevista para el canal CNN Chile, que se espera que el próximo lunes 15 de enero quede definido si finalmente Vidal acepta la propuesta que le hicieron o la desecha, por lo que la expectativa de los hinchas podría terminar en las próximas horas, en donde se espera que, tras la larga espera, el futbolista acepte y se vista de ‘escarlata’.

Arturo Vidal le responde a James Rodríguez si viene al América

Los dos jugadores fueron compañeros de equipo en el Bayern Múnich, allí crearon una amistad importante que a la fecha la reflejan cuando se ven o se hablan a través de plataformas digitales. Esta vez surgió el tema de América de Cali y la posibilidad de que el chileno llegue al Fútbol Colombiano. El ‘10’ del combinado nacional, ni corto ni perezoso, le preguntó sobre si venía al cuadro ‘escarlata’.

¿“Vas para el América o qué, papi”?, fue la pregunta de James Rodríguez. El chileno quiso evadir la pregunta:“¡Ay, papá!”. No dijo si sí o no, pero no fue su única respuesta. Agregó: “no digas eso, que está la gente de Colo Colo, de Boca Juniors, del América”.

Claramente, James Rodríguez no se quedó solo con esa respuesta e insistió tratando de sacar más información sobre la posible llegada, por lo que también le preguntó sobre si se “le medía a bailar salsa”.

Arturo Vidal está vez sí se comprometió y afirmó que sí. “Estamos aprendiendo a bailar salsa, ¡ojo! Me he ido soltando, me he ido soltando”, concluyó el futbolista chileno.