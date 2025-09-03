América de Cali vive un presente difícil, esto por los malos resultados en la Liga Colombiana, los cuales llevaron al equipo que esté actualmente en el último puesto del campeonato, mostrando un rendimiento futbolístico muy pobre, situación que llevó que el entrenado Gabriel Raimondi fuera despedido por parte de la dirigencia.

Sobre quién será el nuevo técnico del cuadro ‘escarlata’, el elegido había sido Juan Cruz Real, entrenador con el que los directivos llegaron a un acuerdo y solamente hacía falta la firma, pero ante la molestia de muchos hinchas, con expresiones en contra del argentino y hasta amenazas, el club decidió no contratarlo.

Pues en las últimas horas, se conoció un nuevo nombre de otro entrenador argentino que podría llegar al América, se trata de Gustavo Quinteros, DT de una gran experiencia y prestigio, el cual se encuentra libre, por lo que sería el principal objetivo de la dirigencia para que se convierta en el nuevo técnico, así lo contó el periodista Felipe Sierra.

Quinteros dirigió dos selecciones sudamericanas, Bolivia y Ecuador, además, a nivel de clubes dirigió equipos como Colo Colo y Universidad Católica de Chile, Blooming, Bolívar y Oriente Petrolero en Bolivia, Vélez Sársfield de Argentina, en todos estas instituciones fue campeón, por lo que un DT multicampeón y un gran prestigio a nivel continental.

Gustavo Quinteros, técnico argentino. Foto: Rodrigo Valle/Getty Images.

La otra opción que manejan en América de Cali

En el caso de que América no llegue a contratar a Quinteros, en la directiva del club vallecaucano tendrían como segunda opción al antioqueño David González, técnico que salió de Millonarios por malos resultados y que en comparación con Gustavo, no tiene la misma experiencia, por lo que muchos hinchas aseguran que preferirían que llegue el argentino.

