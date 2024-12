El duro golpe que Conmebol le dio al América de Cali para la Copa Sudamericana 2025

La Conmebol realizó el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana 2025, donde los clubes colombianos conocieron el fixture que les tocará para alcanzar la fase de grupos en el segundo torneo de la región a nivel de clubes. Cabe recordar que esta competencia determinó que los equipos del mismo país se eliminarán entre sí en la ronda preliminar, a partido único. América de Cali, Junior de Barranquilla y Once Caldas ya saben sus rivales.

Vale resaltar que aún falta por definir un cupo de Colombia y eso sabrá luego de la final de la Liga Colombiana entre Atlético Nacional vs. Deportes Tolima. Si el equipo tolimense es campeón, el ‘verdolaga’ tomará el último cupo en la Copa Sudamericana, mientras que si el ‘Rey de Copas’ es el victorioso, mandará a Millonarios a ese lugar en el segundo torneo de la Conmebol.

El sorteo definió que el representante de Colombia que falta por conocer (Nacional o Millonarios), enfrentará a Once Caldas en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales. Lo que quiere decir que es un plus para el club blanco, que no será favorito, pero podrá contar con el apoyo de hinchada para acceder a fase de grupos.

Lastimosamente, en América de Cali pasó todo lo contrario y será visitante en esta fase previa. Irá lejos del Pascual Guerrero y jugará en uno de los estadios más complicados de Colombia. El sorteo definió que Junior de Barranquilla será su rival, en el Metropolitano. El club ‘Tiburón’ tendrá a su hinchada contra el verdugo de la final de Liga Colombiana en el 2019. Las fechas de los partidos aún están por confirmar.

Sanciones al América por disturbios en la final de Copa Colombia

Luego de los desmanes de la hinchada en el estadio Pascual Guerrero, en la final de Copa Colombia contra Atlético Nacional, América de Cali tendrá cinco partidos a puerta cerrada en condición de local. A su vez, serán seis meses de cierre de la tribuna sur, más otros seis meses de prohibición de elementos de animación en el estadio (humo, trapos, sombrillas, etc).

Por otro lado, habrá prohibición permanente de pólvora en encuentros de fútbol en Cali. También, las personas implicadas en los actos vandálicos podrían ser judicializadas por delitos como violencia a servidor público, lesiones personales y hurto.

