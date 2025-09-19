América de Cali vive uno de sus peores presentes de los últimos años. El conjunto ‘escarlata’ no la pasa bien en el Fútbol Colombiano, es último en la tabla de posiciones, su juego no convence, la relación entre hinchada, equipo y directivos está rota.

Pese al contexto del América de Cali, apareció un técnico que mostró su deseo de dirigir al equipo. Sus declaraciones sorprendieron a todos, pues está viviendo un gran momento con su equipo actual a nivel internacional. En una época estuvo, pero no le fue tan bien y ahora quiere revancha.

El exitoso técnico que confesó su deseo de dirigir al América de Cali

Todo empezó cuando le preguntaron al ‘Arriero’ Herrera si en algún momento le gustaría dirigir de nuevo a Atlético Nacional, el entrenador de Once Caldas respondió que no, que estaba bien en el equipo de Manizales, pero que sí le gustaría entrenar al América de Cali.

“En el Caldas estoy contento, estoy bien, algún día yo sí quiero dirigir a América, a mí me sacaron por goles y me dieron tres meses, no más. América es un equipo grande, como lo es Millonarios y Nacional, uno no sabe, yo no puedo cerrar puertas, yo estoy bien en el Once, pero mañana si me dicen América, sí los quiero dirigir, quiero revancha”, dijo Hernán Darío Herrera.

Hernán Darío Herrera, campeón en el Fútbol Colombiano con Atlético Nacional, vive un presente envidiable con Once Caldas a nivel internacional. Está a 90′ minutos de jugar una semifinal de Copa Sudamericana, sueña con la final, con el título y convertir al ‘blanco blanco’ en el único equipo de Colombia en ganar los dos torneos más importantes del continente.

En la actualidad, América de Cali es dirigido por David González, quien tiene que hacerlo desde la tribuna porque en la primera parte del campeonato estuvo al frente de Millonarios.