El gesto de Álvarez Balanta contra el técnico Raimondi que aumenta la crisis en América

América de Cali sigue en la crisis deportiva y volvió a dejar dudas en la Liga Colombiana. Cuando más recaía el favoritismo, se volvió a complicar y pone en riesgo su clasificación en los cuadrangulares. El equipo vallecaucano no encuentra las victorias y cayó en el juego por la fecha 9. Eder Álvarez Balanta, referente del equipo rojo, tuvo un gesto que aumenta la presión en la hinchada.

En el estadio Armando Maestre Pavajeau de la ciudad de Valledupar, América de Cali se vio las caras con Alianza FC. Fue un partido flojo que ganó 1-0 el local con gol de Carlos Lucumí. Otra caída y el técnico Gabriel Raimondi está en la puerta de salida, pues América de Cali no reacciona y está al borde de la eliminación.

Se hunde en crisis y corre muchos riesgos en un semestre que ya está muy complicado y los resultados positivos no llegan. Este mal resultado en Valledupar se une a todo lo que pasó en la ida de los octavos de final de la Copa Colombia, donde perdió 1-0 con el Bucaramanga. Es una semana para el olvido que tiene a Gabriel Raimondi prácticamente fuera del club.

Publicidad

Publicidad

ver también Los cuatro candidatos para reemplazar a Gabriel Raimondi en América de Cali

Un caso complejo, pues en días pasados, Tulio Gómez, máximo accionista del equipo, confirmó en Antena 2 que Gabriel Raimondi iba a seguir al mando del equipo y no se dejaba llevar de los rumores. Pese al deseo del dirigente, los malos resultados son evidentes y la presión aumenta. La casi eliminación en la Copa Colombia y en la Liga, lo deja mucho más al borde de la salida. Álvarez Balanta explotó y prácticamente sentenció el futuro del entrenador.

Álvarez Balanta en un balón dividido contra Alianza FC. Photo: VizzorImage / Juan Felipe Corredor / Cont

El gesto de Álvarez Balanta con el técnico Gabriel Raimondi y su cuerpo técnico

En el tiempo de adición del primer tiempo, Eder Álvarez Balanta reaccionó fuertemente contra el cuerpo técnico de Gabriel Raimondi. Cuando se decidió hacer un cambio, el referente del equipo rojo se resistió a salir de la cancha y dejó a Josen Escobar esperando en la línea y el juego se reanudó.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Seguramente, Álvarez Balanta esperó el final del primer tiempo y se resistió a salir, pese a que estaba lesionado en la cancha. Cabe recordar que tras cuatro meses de ausencia, volvía el volante a la titular de América, pero las molestias musculares se dejaron ver nuevamente en su cuerpo.