El gesto de preocupación de David González en el Pascual antes de ser oficializado en el América

Asumirá un nuevo reto que no es para nada fácil. Luego de pasar por Millonarios sin pena ni gloria y ser destituido en plena crisis de resultados, América de Cali se fijó en él y en próximas horas David González será oficializado. Las cosas no van para nada bien en el gigante vallecaucano y también espera que con el cambio de entrenador se pueda dar vuelta a la situación y clasificar a los cuadrangulares.

Por ahora, el técnico encargado es Alex Escobar, quien clasificó al América a los cuartos de final de la Copa Colombia y sacó un empate ante Deportivo Cali en el clásico vallecaucano en el Pascual Guerrero. El ídolo americano frenó un poco la mala racha que se tenía con Gabriel Raimondi y ahora está todo encaminado para el anuncio oficial de David González en Cascajal.

Y es que América de Cali es último en la tabla de posiciones de Liga Colombiana, hecho que tiene muy molestos a sus hinchas, quienes exigen cambios radicales en próximos días y volver al camino de las victorias. Para el clásico vallecaucano, los fanáticos no asistieron al estadio y protestaron por las calles de la ciudad contra los supuestos malos manejos de los directivos. No solo eso, sino que la hinchada está sintiendo la falta de títulos y esperan estar en la pelea en la estrella de diciembre.

David González fue el elegido para asumir la dirección técnica y darle una vuelta a la situación de América. El técnico antioqueño estuvo en el Pascual Guerrero durante el clásico y sus gestos dejaron ver sus preocupaciones y los retos que tendrá por delante para darle la vuelta a la situación.

La preocupación de David González en el Pascual Guerrero

Las cámaras de Win Sports enfocaron a David González mientras estaba en los palcos del estadio Pascual Guerrero. El entrenador se le vio muy concentrado viendo el partido, donde también tuvo gestos de preocupación, por el sistema de juego y la protesta de los hinchas.

Otra de las expresiones de malestar de los hinchas de América era, precisamente, por la llegada de David González, lo que aumenta la presión en pleno inicio de actividades. Cabe recordar que salió de Millonarios por mal rendimiento y ser último en el inicio de campeonato. Hubo seriedad, disgusto, concentración, pero lejos de arrojar una alegría.