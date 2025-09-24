Un ídolo del América de Cali manifestó su deseo de asumir la presidencia del club. En medio de la crisis deportiva, que tiene además a la hinchada y los directivos en una tensa relación, el referente dejó ver un profundo compromiso con la institución.

El equipo vallecaucano no ha logrado reponerse pese a la salida de su anterior técnico, Gabriel Raimondi y la llegada de David González al timonel. En la actualidad se ubica en el último lugar de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay con solo 10 puntos.

En medio del complejo panorama para el América de Cali, el ídolo Julián Vásquez se ofreció a ser el nuevo presidente del club. Esto, teniendo en cuenta que la hinchada pide a gritos la salida de la familia Gómez.

Vásquez fue campeón en 2001 y 2002 con el cuadro vallecaucano. Además, se desempeñó cómo gerente deportivo cuando América estuvo en la segunda división del fútbol colombiano entre 2012 y 2016.

Responsabilizó a Tulio Gómez y se ofreció como presidente

En una entrevista que le hicieron en el programa Deportes sin tapujos, Julián Vásquez responsabilizó a los Gómez del desastre que vive el América de Cali.

“Hoy los únicos responsables del desastre deportivo de América son Tulio y Marcela Gómez”, afirmó.

Así mismo dejó claro que está dispuesto a todo por el amor que le tiene al club, incluso a tomar las riendas de la institución.