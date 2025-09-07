América de Cali y Deportivo Cali disputaron el clásico del Valle del Cauca por la jornada 10 de la Liga Colombiana, compromiso que terminó en un flojo empate 0-0, en lo que fue un juego que tuvo muy pocas oportunidades de gol, no se generaron muchas ideas y los dos equipos demostraron por qué están por fuera de zona de clasificación a los cuadrangulares.

Con la escasez de fútbol, uno de los temas de los que se habló antes, durante y después del clásico, fue el poco acompañamiento por parte de la hinchada de América, la cual tomó la decisión, en su mayoría, de no asistir al Pascual Guerrero, esto como expresión de protesta contra la dirigencia por el estado actual del club.

Aunque las tribunas vacías tenían un sentido de protesta de la hinchada de América, esto no evitó que los fanáticos de otros clubes aprovecharan para burlarse de los ‘Diablos Rojos’ por las imágenes de las gradas sin personas, mofas a la que se sumó un futbolista que está muy identificado con el conjunto ‘azucarero’.

El protagonista fue el delantero Harold Preciado, quien por medio de su cuenta de Instagram, publicó una historia en las que se burló de la hinchada de América, con una foto de las gradas vacías y dejando el mensaje “la que siempre abandona”, posteo que no pasó desapercibido y ha sido replicado por los hinchas del Cali.

Se alejan de la clasificación

Tras el empate 0-0, América de Cali se mantiene último en la tabla de posiciones de la Liga Colombiana con 6 puntos, mientras que el Deportivo Cali es 12 con 11 unidades, siendo el club ‘rojo’ el que cada vez se queda con menos posibilidades de poder meterse a los cuadrangulares, situación que su afición espera que cambie con la llegada de David González.

