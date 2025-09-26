El jugador de América que fue condenado a prisión por conducir ebrio y acabar con la vida de un motociclista

Los escándalos en el fútbol por futbolistas conduciendo ebrios no son ajenos a la realidad. Está lejos de ser paisaje o mito entre hinchadas, técnicos, periodistas y camerinos. Choques de automóviles, problemas legales, investigaciones internas, las consecuencias en las víctimas, despidos del club, rescisiones de contrato, fin a las carreras, bajos niveles deportivos, son algunos de los daños que quedan.

Son muchos los daños que pueden quedar por estos actos de irresponsabilidad, incluso sin ser figura pública. Mucho más si ya es reconocido, como por ejemplo, un jugador de fútbol. El sensacionalismo aumenta si pertenece a un club grande y es extranjero y si de él depende hacer goles o tener rendimientos más altos que sus colegas. Los ojos se colocan en un futbolista de América de Cali, que es clave en este nuevo proceso con el técnico David González.

No son buenos los días para Rodrigo Holgado, un delantero argentino que firmó con América de Cali en enero de 2024 proveniente de Gimnasia de Argentina y que recientemente fue suspendido por la FIFA luego de que se conociera la falsificación de documentos en la Selección de Malasia, donde tuvo actividad en los últimos meses.

Publicidad

Publicidad

ver también Conmoción en América: Jugador falsificó documentos, fue duramente sancionado por la FIFA y saldrá del club

Así como se conoció el veredicto de la FIFA y su suspensión inmediata, también salió a la luz un escándalo que involucra a Holgado con un choque de automóvil por conducir ebrio y que acabó con la vida de un motociclista. Todo se remonta al año 2020, cuando vestía la camiseta del Audax Italiano, en el fútbol chileno.

Holgado fue condenado por conducir ebrio y acabar con la vida un motociclista

Más exactamente, Holgado protagonizó el fatal accidente de tránsito el 28 de abril de 2020, que provocó la muerte de Jorge Silva, un motociclista de 60 años de edad. Las autoridades oficializaron que el jugador conducía en estado de ebriedad. Las cosas no quedaron ahí y el futbolista fue arrestado de manera preventiva. Pasó un mes y medio en el penal de Santiago 1, a la espera de un juicio, con el riesgo de hasta 10 años de cárcel.

Rodrigo Holgado celebra un gol contra Boyacá Chicó. / Photo: VizzorImage / Luis Ramirez / Staff.

Publicidad

Publicidad

50 días después del accidente, un Juzgado de Garantías de Santiago de Chile decretó medida cautelar y prisión preventiva para el futbolista, que hoy está en América de Cali. Pudo salir del centro detención el 16 de junio de 2020.

Cabe recordar que el accidente ocurrió en la autopista Vespucio Sur, de las más concurridas de Santiago, donde también se encontraba el defensor uruguayo Manuel Fernández, quien tuvo que ser hospitalizado. El 11 de febrero de 2021, ocho meses después de la prisión preventiva, el veredicto del 11° Juzgado de Garantías de Santiago, fue condenar al jugador argentino a tres años y un día de libertad vigilada, sin volver a prisión.

Publicidad

Publicidad

Según la ley de Chile, este caso quedó bajo la Ley Emilia (conducir ebrio y acabar con la vida de una persona), por lo que Holgado se arriesgaba a una pena de hasta 10 años de cárcel. Pese a la protesta de la Fundación Emilia, Rodrigo prácticamente quedó en libertad.

¿Por qué Holgado fue puesto en libertad si estaba bajo la Ley Emilia?

Un Tribunal en Chile declaró inconstitucional la forma en la que fue juzgado el jugador, por lo que el caso volvió a manos del juez, quien consideró que el accionar de Holgado, tras el accidente, fue correcto.

“El delantero no solo no huyó del lugar, sino que llamó a Carabineros e intentó prestar auxilio a la víctima. Además, cumplió con todas las medidas impuestas desde el juzgado durante la investigación y fue sometido a pericias que determinaron que está arrepentido y no constituye un peligro para la sociedad”, dijo el juez.

Publicidad

Publicidad

Holgado pudo volver a jugar con normalidad y apenas cumplió la pena de tres años, pudo salir de Chile y firmó con América de Cali en el 2024.