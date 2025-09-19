El jugador que la hinchada de América adora tras la victoria ante Once Caldas: “Se echó el equipo al hombro”

Y un día el América de Cali volvió a ganar y ahora se ilusiona con clasificar a los cuadrangulares de la Liga Colombiana. En partido por la fecha 12 del torneo, el equipo rojo fue local en el estadio Pascual Guerrero, donde por fin pudo sumar tres puntos y solamente se habilitó una tribuna para los hinchas y los abonados tuvieron 2×1.

Al frente estuvo el Once Caldas, que tuvo una semana compleja y con largo viaje a Ecuador por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle. Prácticamente en 48 horas después del show de Dayro Moreno, el club blanco tuvo que presentarse en el Pascual y jugar este compromiso.

El técnico Hernán Darío Herrera prefirió mandar un equipo suplente en el Pascual, con algunas variantes en el segundo tiempo para tratar de empatar. Al final, América de Cali pudo conseguir la primera victoria en esta nueva era del técnico David González y se sacude de la mala racha con un contundente 2-1 en el marcador.

Algunos jugadores comienzan a mostrar otra cara. Por ejemplo, el venezolano Joel Graterol no deja dudas de su titularidad en la portería. Volvió la dupla Jean Pestaña y Daniel Bocanegra en la defensa y la línea de tres parece más fortalecida con Rafael Carrascal, Josen Escobar y Sebastián Navarro. Otro punto a favor es el despliegue de Cristian Barrios por la banda, un jugador que había sido criticado en juegos pasados por su bajo nivel.

El jugador que la hinchada adora tras el triunfo ante Once Caldas

Cuando se pensaba que Once Caldas podía llevarse la victoria, América pudo remontar el 1-0 y la fiesta la comenzó Tilman Palacios, quien no estaba en las cuentas de nadie, pero fue variante para el segundo tiempo. Este canterano sorprendió y anotó el 1-1 parcial que le dio vida al local.

El segundo lo anotó Cristian Barrios y aunque fue elegido la figura de la noche, la hinchada se ve sorprendida por la presencia de Tilman. El ingreso del jugador chocoano cambió la cara y se vio una mejor funcionalidad. En las redes sociales, los fanáticos le lanzan elogios y algunos dicen que se “echó el equipo al hombro”. Recientemente, estuvo a préstamo en el Cúcuta Deportivo.

Y es que la jugada del primer gol la comenzó el mismo Tilman como lateral y la finalizó como nueve de área. Recital de toques para superar las líneas defensivas del rival, hasta que Palacios pudo rematar para vencer la portería de Joan Parra. Una anotación cargada de calidad, que llena de ilusión a los fanáticos y al mismo David González y Alex Escobar con un nuevo talento.