El jugador que no soportan en América de Cali tras la derrota ante Fortaleza: “Es un vómito”

América de Cali volvió a decepcionar, esta vez ante su hinchada en la ciudad de Bogotá. Luego del empate en el clásico vallecaucano, la clasificación a cuartos de final de la Copa Colombia, la protesta de los hinchas por los malos resultados y el nombramiento de David González como nuevo director técnico, tocaba el turno de enfrentar a Fortaleza, por la fecha 11 de la Liga Colombiana, con expectativa de que las cosas podían mejorar.

Con David González desde el palco y el estadio de Techo pintado de rojo, América de Cali nunca encontró el camino para dar vuelta a la situación y la crisis de resultados continúa. Fortaleza fue superior en la ciudad de Bogotá y la impotencia de los hinchas se hizo sentir. Con Alex Escobar como asistente técnico, el club vallecaucano perdió 1-0 y se hunde en la tabla de posiciones.

Como novedad, América salió con doble nueve, con Luis Ramos y Rodrigo Holgado y una línea de cuatro con Dylan Borrero y Cristian Barrios por las bandas. Rafael Carrascal y Josen Escobar hicieron el tándem por el medio, pero la estrategia no dio resultado. Para el segundo tiempo, ingresaron Jhon Murillo, Andrés Roa y Adrián Ramos. La situación no cambió.

Publicidad

Publicidad

ver también El gesto de preocupación de David González en el Pascual antes de ser oficializado en el América

Un gol de Sebastián Valencia de penalti en el primer tiempo fue suficiente para decretar el 1-0 en el estadio de Techo, dejando enojo y preocupación en América de Cali, que sigue sin encontrar el camino del triunfo y se hunde en la tabla de posiciones, además de recortar sus opciones de clasificar a los cuadrangulares. Los fanáticos eligieron cuál es el peor jugador y que ya no quieren ver más.

El jugador que la hinchada de América de Cali no soporta y lo quiere lejos del equipo

En realidad, son varios los jugadores que la hinchada tiene en la mira en las redes sociales. Cargan con Marcos Mina, Andrés Mosquera, Dylan Borrero y los delanteros Luis Ramos o Rodrigo Holgado, pero Cristian Barrios es el que se lleva el primer puesto.

Cristian Barrios durante una acción de juego contra Fortaleza. Photos: VizzorImage / Leonardo Castañeda / Cont

Publicidad

Publicidad

En cambio, el portero Joel Graterol, Jean Pestaña, Rafael Carrascal y Adrián Ramos se alejan un poco de las críticas. Los hinchas le dicen de todo a Cristian Barrios. Fue uno de los cambios del primer tiempo, pero su desequilibrio, encare, diagonal hacia adentro y capacidad de rematar las jugadas, nunca se vio y los duelos los perdía con los concentrados futbolistas de Fortaleza.

La hinchada le dice de todo a Cristian Barrios: “Es un vómito”

En medio de las palabras, parece que eso de “es un vómito” es lo más fuerte que se encuentra entre las críticas contra Cristian Barrios. Otros lo llaman “deshonesto” y algunos insisten que está en bajo nivel y que no debería ser titular en el esquema de David González.

Publicidad

Publicidad

Cristian Barrios es habitual en la titular del América de Cali. Normalmente, aparecía en un tridente de ataque con dos jugadores sueltos por el medio y un mediapunta, pero con David González ahora está en una doble línea de cuatro, con Dylan Borrero por el otro costado y Holgado detrás de Luis Ramos. Pasó totalmente desapercibido en el ataque en Techo.

Publicidad

Publicidad

El próximo partido de América de Cali será contra Atlético Bucaramanga, por la segunda fecha de la Liga Colombiana, en el estadio Américo Montanini, luego hará de local ante Once Caldas, seguramente con estadio con pocos asistentes. Habrá expectativa por la titularidad de Cristian Barrios o si va a la suplencia.