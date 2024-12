El mensaje de Duván Vergara a Atlético Nacional sobre los equipos más grandes de Colombia

“Siempre hay cosas por corregir. Tenemos que entrenarnos para estar preparados al que le toque. Será un partido aparte. Son finales y eso no se juega. Se tienen que ganar. Nosotros vamos a ir allá contra un duro rival. Es un partido especial. Son los dos equipos más grandes de Colombia, es el clásico del país y tenemos un plus: cerrar acá con estadio lleno”, dijo Duván Vergara.

Asimismo, el líder de América de Cali contó que está mentalizado en esa final y listo para tomar el liderazgo del equipo rojo en esta Copa Colombia. Duván Vergara recordó que la final cierra en el Pascual Guerrero, lo que es un plus para que el ‘Escarlata’ pueda ser campeón.

Si se mete a Millonarios en la conversación, el debate se coloca interesante y el mano a mano es muy competido, pues hay muchos que dicen que el equipo azul y Nacional conforman el gran clásico del país, otros aseguran que es América de Cali vs. el ‘verdolaga’. Lo cierto es que estamos hablando de los equipos más grandes de Colombia. Duván Vergara le hizo frente a este tema y mandó un mensaje.

El rival será Atlético Nacional. Se vuelven a encontrar en una final tras el año 2002. Hace más de 20 años que rojos y verdes no se veían en las instancias definitivas y llegó la hora de reactivar el gran clásico del fútbol colombiano, que tendrá todo el país a la expectativa.

