América de Cali decepcionó a sus hinchas en los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2024, esto debido a que quedó eliminado de cualquier posibilidad de llegar a la final, es por esto que sus hinchas esperan que se den algunos cambios en la plantilla de cara al año 2025 y salgan varios futbolistas que no rindieron en el semestre.

Serán tres los partidos que le faltarán a los ‘Diablos Rojos’ para terminar el año 2024, dos de ellos serán la final de la Copa Colombia, pero a pesar de que el equipo aún está en competencia y busca un título, se empiezan a conocer los primeros movimientos que tendrá el equipo en el año que está por venir para el técnico Jorge Da Silva.

El primer jugador que saldría en el América de Cali

Uno de los jugadores que no tuvo muchas oportunidades y poca continuidad en el América de Cali, fue el atacante Ever Valencia, futbolista que no logró afianzarse como titular, ingresó desde el banco de suplentes a sumar pocos minutos y en los cuadrangulares no estuvo en ningún partido, por lo que no es un hombre de confianza para el técnico Jorge Da Silva.

Pues ante la poca continuidad, Valencia será el primer jugador que saldrá de América, ya que desde el club vallecaucano no le renovarán su contrato, razón por la que quedará libre para negociar con cualquier equipo del fútbol colombiano o internacional en el 2025, propuestas que seguramente le llegarán al villavicense.

Foto: X.

“Éver Valencia (27) no seguirá en #América. El extremo es el primer jugador confirmado que saldrá del conjunto ‘escarlata’. Su contrato no será renovado. Permaneció un año en el equipo vallecaucano y saldrá como agente libre”, informó Sierra.

Los números de Éver Valencia en América de Cali

No fue bueno el 2024 para Ever Valencia en América de Cali, ya que a lo largo de año disputó 26 partidos, siendo el primer semestre en el que más jugó. En total fueron 865 minutos en cancha para el atacante en las dos Ligas, Copa Colombia y Copa Sudamericana, tiempo en el que marcó un gol y dio dos asistencias, números por los que termina saliendo del cuadro vallecaucano.