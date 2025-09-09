América de Cali presentó a David González como su nuevo entrenador, anuncio que ha dividido las opiniones en los hinchas del cuadro vallecaucano, ya que muchos pedían que llegara un técnico con más experiencia, pero especialmente que fuera ganador, requisito que el antioqueño no ha cumplido en su corta carrera como DT.

González llega al equipo ‘escarlata’ después de tener un muy mal inicio en el actual semestre con Millonarios, dejando último al equipo, razón por la que la dirigencia del club bogotano tomó la decisión de echarlo, pero ahora, tan solo unas semanas después, es presentado con el cuadro americano, situación que no ha gustado mucho a la afición.

Precisamente por haber dirigido a Millos en la presente Liga Colombiana, es que David tiene su primer problema en América, ya que por normativa de la Dimayor, González no podrá dirigir a los ‘Diablos Rojos’ desde la línea en el banco de suplentes y tendrá que estar desde la tribuna dando las instrucciones.

Uno de los asistentes de David será Álex Escobar, quien ha venido siendo el DT interino del América, pero ahora hará parte del cuerpo técnico de González, en donde cumplirá una gran función, ya que será el encargado de estar en la línea representándolo y recibirá las instrucciones para que les comunique a los futbolistas en cancha.

Foto: América de Cali.

¿Cuándo debutará David González con América?

La primera presentación de David González como entrenador de América de Cali, será el próximo día sábado 13 de septiembre a las 2:00 PM, cuando el club vallecaucano visite a Fortaleza en el estadio Metropolitano de Techo por la fecha 11 de la Liga Colombiana, duelo en el que el club ‘rojo’ está obligado a ganar para poder mantener posibilidades de entrar a los cuadrangulares.

