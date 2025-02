América de Cali ha presentado problemas para el inicio de la Liga Colombiana I-2025 con el estadio Pascual Guerrero, ya que tiene una sanción por parte de la alcaldía que le impide jugar en ese escenario deportivo, situación que tiene muy inconforme a la directiva del club, debido a que esto le ha generado pérdidas económicas.

Ante la negativa de la alcaldía de Cali de reducirle la sanción al club ‘escarlata’, la dirigencia llegó a un acuerdo con el municipio de Palmira para que le prestara el estadio Francisco Rivera Escobar, en donde además debutará Juan Fernando Quintero, pero en las últimas horas se conoció una novedad que pone en duda la realización del juego ante Santa Fe.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la policía Valle del Cauca, indicó que no tiene personal para poder darle seguridad al partido entre América vs. Santa Fe en Palmira, razón por la que en el caso de disputarse el compromiso, sería sin la presencia policial, algo que no sería viable, teniendo en cuenta los últimos antecedentes de algunos hinchas ‘escarlatas’.

Es por lo anterior, que a pesar del comunicado del América oficializando el partido en el Francisco Rivera Escobar, las declaraciones del comandante, deja en duda la realización del encuentro, tema que se espera solucionar en las próximas horas, ya que el partido está programado para este sábado 15 de febrero a las 4:00 PM.

Foto: América de Cali.

Las declaraciones del comandante

“De hecho, el día de hoy tenemos servicio para el partido del Deportivo Cali en Palmaseca y pasado mañana, domingo, otro servicio con Orsomarso. Entonces, no tenemos el personal ni están dadas las condiciones. Es un partido triple A y por lo menos se necesitan mil policías. Incluso en la tarde de ayer jueves aún no tenían el plan de emergencia, contingencia y evacuación de eventos futbolísticos, lo cual infringe la norma porque para llegar a la Comisión Local de Fútbol ese documento ya debería estar firmado. Hay que recordar lo sucedido el año pasado en Cali, que dejó a 23 policías heridos, un arma de dotación de la policía hurtada y destrozos millonarios”, dijo el general Giovanni Cristancho.

