El próximo rival de América de Cali en la Copa Colombia tras eliminar a Bucaramanga

América de Cali respira un poco en medio de la crisis y clasifica a cuartos de final de la Copa Colombia. Luego de la destitución de Gabriel Raimondi por los malos resultados, el ídolo Alex Escobar se hizo cargo y pudo dar vuelta al marcador en el estadio Pascual Guerrero. El equipo rojo clasifica a cuartos de final y sigue en carrera por el título.

En la ida de los octavos de final, en el estadio Américo Montanini de la capital de Santander, Atlético Bucaramanga había ganado 1-0 con gol de Luciano Pons. La expectativa era muy alta por el juego de vuelta, donde América de Cali ganó 2-0 con autogol de José García y gol de Andrés Mosquera.

Para este partido, América de Cali formó con el venezolano Joel Graterol en la portería; Mateo Castillo y Marcos Mina como laterales; Andrés Mosquera y Jean Carlos Pestaña como centrales. Rafael Carrascal hizo tándem con Josen Escobar en la zona media y Sebastián Navarro, Dylan Borrero y Cristian Barrios hicieron el tridente para dejar a Yojan Garcés como nueve de área. También fue el debut de Andrés Felipe Roa.

Publicidad

Publicidad

ver también Hinchas del América de Cali se van con todo contra la familia Gómez Giraldo: anunciaron drástica medida

Pese a la victoria, fue un encuentro difícil para América de Cali, pues en los últimos minutos Bucaramanga buscó el descuento para forzar los penaltis y Joel Graterol fue protagonista. Con el 2-1 en el marcador global, el club rojo se declaró victorioso y pasa a cuartos de final y ya tiene rival y el ambiente es tenso.

América de Cali vs. Junior de Barranquilla en los cuartos de Copa Colombia

Es confirmado que Junior de Barranquilla es el rival de América de Cali en los cuartos de final de la Copa Colombia. Mientras el equipo rojo sufría con Atlético Bucaramanga, el ‘Tiburón’ la vio muy complicada con Atlético FC y por poco queda eliminado del torneo.

Publicidad

Publicidad

Al final, por penaltis, los dirigidos por Alfredo Arias lograron sacar adelante la serie y se pudo imponer 4-1 en la tanda, luego del 2-2 en el marcador global. De esta manera, América de Cali se verá las caras con un rival con el que tiene una seria rencilla. En las últimas horas, se reportó un hincha del Junior asesinado en la capital del Valle del Cauca.