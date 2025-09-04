El técnico argentino que rechazó dirigir al América de Cali

América de Cali sigue en busca del reemplazo del entrenador Gabriel Raimondi y la situación es complicada en lo deportivo. El equipo es último en la Liga Colombiana y el afán es latente. El club clasificó a los cuartos de final de la Copa Colombia, pero la crisis se mantiene intacta. Incluso, se conoció que un técnico argentino rechazó la propuesta del equipo.

El periodista Felipe Sierra confirmó que América de Cali buscó a Gustavo Quinteros, uno de los técnicos más reconocidos en el continente y era la primera opción para que llegara al equipo rojo. Sin embargo, la respuesta del estratega argentino no se hizo esperar y no fue la esperada en el Valle del Cauca, lo que obligará a los directivos a mirar otras alternativas.

La respuesta de Gustavo Quinteros llegó justo en medio de la tensión que vive América y una supuesta crisis entre Tulio Gómez y su hija. Aunque la clasificación en Copa Colombia fue un alivio para sus hinchas, el presente en Liga Colombiana es un golpe duro para los aficionados. Por lo que está complicada la elección del nuevo entrenador.

Según Sierra, el argentino Quinteros no llegará al América y agradeció al equipo por el interés. Para Gustavo, no es posible firmar en estos momentos y mira otras alternativas. Se cree que las opciones del equipo pasan por el uruguayo Vicente Sánchez, ya que David González habría informado que tampoco llegaría al equipo rojo.

Gustavo Quinteros dirigió dos selecciones Conmebol, Bolivia y Ecuador, además lideró clubes como Colo Colo y Universidad Católica de Chile; Blooming, Bolívar y Oriente Petrolero en Bolivia; y Vélez Sársfield de Argentina, siendo campeón en todas estas instituciones, por lo que es un entrenador consolidado y con un gran prestigio a nivel continental. Su palmarés se acopla a la historia del América.

Por ahora, América seguirá bajo el mando interino de Alex Escobar, quien busca quedar en propiedad y se juega gran parte de sus opciones en el clásico contra Deportivo Cali, en medio de la presión de sumar en la Liga. Los directivos siguen estudiando nombres, pues se conoció que son más de 40 hojas de vida las que recibieron.