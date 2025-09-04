Es tendencia:
América de Cali

El técnico colombiano que rechazó al América de Cali

El entrenador prefirió decirle no en esta oportunidad al cuadro 'escarlata' que no pasa su mejor momento en el FPC.

Por Jhobirson Molina

© VizzorImage / Gabriel Aponte / StaffEl técnico colombiano que rechazó al América de Cali

América de Cali sigue en busca del reemplazo del entrenador Gabriel Raimondi y la situación es complicada en lo deportivo. El equipo es último en la Liga BetPlay y, aunque logró meterse a los cuartos de final de la Copa Colombia, la crisis se mantiene. Incluso, se conoció que un técnico colombiano rechazó la propuesta del equipo.

El periodista Jorge Puerto Ladino confirmó que el club buscó a David González, técnico que acabó de salir de Millonarios por malos resultados en el presente semestre. Sin embargo, la respuesta del estratega paisa no fue la esperada, lo que obligará a los directivos a mirar otras alternativas.

“Yo no voy al América de Cali, esa coyuntura no la siento en este momento, creo que tengo que darme un espacio y no voy por lo menos este semestre. Más adelante podría ir, pero este no”, aseguran que fueron las palabras que les dio David González.

La respuesta llegó justo en medio de la tensión que vive el club. Aunque la clasificación en Copa fue un alivio, el presente en la Liga es un golpe duro para la hinchada. Por lo que está complicada la elección del nuevo entrenador.

Mientras tanto, América seguirá bajo el mando interino y con la presión de sumar en Liga. Los directivos siguen estudiando nombres, pues se conoció que son más de 40 hojas de vida las que recibieron.

jhobirson molina
