“Era el riesgo”: Jugador del América de Cali se retiraría del fútbol tras nueva lesión

El América de Cali no sale de su profunda crisis deportiva, la cual lo dejó fuera de la Copa Sudamericana y está de 19 en la tabla de posiciones de la Liga Colombiana. Las horas están contadas para el técnico Diego Raimondi, que será destituido. Y ahora, para completar, uno de los referentes del club le diría adiós no solo a los escarlatas, si no también al fútbol profesional.

Los ‘diablos rojos’ visitaron Valledupar en la fecha 9 de la Liga Colombiana, juego en el que cayó 1-0 contra Alianza. El tanto de Carlos Lucumí fue suficiente para batir a un equipo que sigue sin una idea de juego clara, poca pegada y una defensa muy débil. Además, las respuestas tácticas desde el banco parecen insuficientes para revertir la situación.

En la ventana de jugadores libres se unieron tres jugadores al club: Andrés Tello, Andrés Felipe Roa y Adrián Ramos, que regresó del retiro. Sin embargo, no parece ser suficiente y menos ahora que se va el entrenador actual. Y sumado a esto, una nueva lesión de uno de los jugadores con jerarquía de la plantilla, pondría más en jaque al América para lo que queda de año.

Jugador del América de Cali le diría adiós al fútbol profesional

El jugador en mención se trata de Éder Álvarez Balanta, quien regresó a la titularidad del América de Cali, pero solo duró un tiempo en la cancha de Valledupar. Sin embargo, la lesión que tendría ya sería crónica y se estaría pensando que es su fin. O al menos esa habría sido la declaración que le dio el cuerpo médico del América de Cali al periodista Leonel Cerrudo.

Publicación del periodista Leonel Cerrudo que abre la puerta al retiro de Éder Álvarez Balanta. Crédito: @leonelcerrudo

“Era el riesgo que podía pasar y pasó. Sentimos mucha pena por él. Todo el cuerpo médico lo apoyó siempre”, aseguró Cerrudo en su cuenta de X. A lo cual también el mismo periodista en mención opinó: “Probablemente fue su último partido como profesional. La cadera le dice basta. Excelente jugador que dejó todo en América de Cali”.

Por ahora no hay un pronunciamiento oficial de parte del club o del jugador acerca del tema. Se espera que en los próximos días se aclare la situación y se sepa la realidad médica de Álvarez Balanta.

¿Cuándo vuelve a jugar el América de Cali?

El próximo encuentro del América de Cali será contra el Atlético Bucaramanga, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia. El encuentro está a favor de los ‘leopardos’ por 1-0. Luego, en la jornada 10, los escarlatas recibirán al Deportivo Cali en la fecha de clásicos de la Liga, partido que se disputará el domingo 10 de septiembre, a las 4:10 de la tarde.