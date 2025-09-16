América de Cali recibió a Atlético Bucaramanga en el duelo aplazado por la segunda fecha de la Liga Colombiana, compromiso que se llevó a cabo en el estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana, escenario que contó con tan solo la presencia de un poco más de 1700 hinchas, floja asistencia ante la protesta de la fanaticada.

Desafortunadamente, para los ‘Diablos Rojos’, sumó nuevamente un juego más sin poder ganar y no pasó del empate 0-0 ante una plantilla en su mayoría suplente que utilizó el cuadro santandereano, esto por decisión del entrenador Leonel Álvarez de rotar la plantilla para evitar lesiones, en lo que fue un juego con poca suerte para el local.

El equipo americano mostró una mejora en su rendimiento futbolístico y una mejor actitud, comparándolo con lo sucedido ante Fortaleza, pero la falta de efectividad en la definición, evitó que llegara el triunfo, es por esto que muchos hinchas la emprendieron con varios futbolistas por la mala precisión, siendo el extremo Cristian Barrios el más señalado.

Por medio de las redes sociales, llovieron comentario contra el atacante ‘escarlata’, con mensajes como “Barrios es muy cebo”, esto cuestionando su mala definición y que fue uno de los futbolistas más flojos de América ante Bucaramanga, razón por la que muchos le piden al entrenador David González que lo saque de la titular.

¿Cómo quedó América en la tabla tras igualar con Bucaramanga?

Con el empate contra Atlético Bucaramanga, América de Cali se mantiene en el último lugar de la tabla de posiciones de la Liga Colombiana con 7 puntos, quedando muy cerca de la eliminación y con la obligación de ganar 8 de los 10 partidos que le restan en el torneo para poder clasificarse a los cuadrangulares.

