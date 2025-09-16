Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de la Mechita!
América de Cali

“Es un cebo”, le dan con todo a jugador de América de Cali ante Bucaramanga

Los hinchas expresaron su molestia después de la igualdad en el Pascual.

Por Edynson Ruiz Rincon

Jugadores de América de Cali en la Liga BetPlay DIMAYOR.
© VizzorImage / Gabriel Aponte / StaffJugadores de América de Cali en la Liga BetPlay DIMAYOR.

América de Cali recibió a Atlético Bucaramanga en el duelo aplazado por la segunda fecha de la Liga Colombiana, compromiso que se llevó a cabo en el estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana, escenario que contó con tan solo la presencia de un poco más de 1700 hinchas, floja asistencia ante la protesta de la fanaticada.

Desafortunadamente, para los ‘Diablos Rojos’, sumó nuevamente un juego más sin poder ganar y no pasó del empate 0-0 ante una plantilla en su mayoría suplente que utilizó el cuadro santandereano, esto por decisión del entrenador Leonel Álvarez de rotar la plantilla para evitar lesiones, en lo que fue un juego con poca suerte para el local.

El equipo americano mostró una mejora en su rendimiento futbolístico y una mejor actitud, comparándolo con lo sucedido ante Fortaleza, pero la falta de efectividad en la definición, evitó que llegara el triunfo, es por esto que muchos hinchas la emprendieron con varios futbolistas por la mala precisión, siendo el extremo Cristian Barrios el más señalado.

Publicidad
Grave amenaza de los hinchas de América de Cali a jugadores y directivos: “Vivirán un infierno”

ver también

Grave amenaza de los hinchas de América de Cali a jugadores y directivos: “Vivirán un infierno”

Por medio de las redes sociales, llovieron comentario contra el atacante ‘escarlata’, con mensajes como “Barrios es muy cebo”, esto cuestionando su mala definición y que fue uno de los futbolistas más flojos de América ante Bucaramanga, razón por la que muchos le piden al entrenador David González que lo saque de la titular.

Cristian Barrios de América de Cali en la Liga BetPlay DIMAYOR I. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

Cristian Barrios de América de Cali en la Liga BetPlay DIMAYOR I. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

¿Cómo quedó América en la tabla tras igualar con Bucaramanga?

Con el empate contra Atlético Bucaramanga, América de Cali se mantiene en el último lugar de la tabla de posiciones de la Liga Colombiana con 7 puntos, quedando muy cerca de la eliminación y con la obligación de ganar 8 de los 10 partidos que le restan en el torneo para poder clasificarse a los cuadrangulares.

Publicidad

Encuesta

¿Crees que América clasificará a los 8?

YA VOTARON 0 PERSONAS

edynson ruiz rincon
Edynson Ruiz Rincon
Lee también
La cifra que Nacional le tendría que pagar a Gandolfi por despedirlo
Atlético Nacional

La cifra que Nacional le tendría que pagar a Gandolfi por despedirlo

Hinchas de Millonarios despertaron al Alcalde Galán: protesta generó milagro en Bogotá
Millonarios FC

Hinchas de Millonarios despertaron al Alcalde Galán: protesta generó milagro en Bogotá

¿Le metieron el pie a Gandolfi?: "Dio el papayazo y hay gente feliz"
Atlético Nacional

¿Le metieron el pie a Gandolfi?: "Dio el papayazo y hay gente feliz"

“Goles pa’ los nenes”, Tito El Bambino felicitó a Dayro Moreno por su cumpleaños
Fútbol Colombiano

“Goles pa’ los nenes”, Tito El Bambino felicitó a Dayro Moreno por su cumpleaños

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo