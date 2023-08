América de Cali fue uno de los equipos que mejor se reforzó en el segundo semestre de la Liga Colombiana, pero a pesar de esto, aún no ha podido mostrar un buen nivel en las primeras jornadas del campeonato, especialmente en la fase defensiva, en donde ha presentado muchos problemas.

Aunque el mercado de fichajes ya terminó el pasado 4 de agosto, en los primeros días del mes de septiembre se volverá a abrir una ventana de unos días, en donde los clubes podrán inscribir jugadores que estén en condición de libres, es por esto que en el cuadro ‘escarlata’ no descartarían hacer una nueva contratación.

Teniendo en cuenta que América inscribió 29 jugadores y quedó con un cupo disponible, el presidente Mauricio Romero habló en una entrevista con el periodista Felipe Espinal, allí indicó que la idea del club es quedar como está, pero no se descarta que pueda llegar un defensor central, si hay alguno que interese.

“Queremos estar quietos y mirar si hay alguna buena opción en el mercado de jugadores libres, pero si no es así, nos quedaríamos como estamos. Quedamos tranquilos, pero ante las lesiones de nuestros defensores podemos traer un central más, pero no lo vemos como una urgencia puntual. Queremos esperar por la recuperación de John García, porque si no tenemos a Andrade no tenemos central por derecha, entonces cuando John ya esté a punto, estaríamos tranquilos. Este mes será vital para ver si nos movemos o no”, dijo el dirigente ‘escarlata’.