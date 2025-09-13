América de Cali sumó una nueva derrota en la Liga Colombiana, ahora contra Fortaleza por 1-0 en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá, escenario que tuvo un lleno total por parte de la fanaticada ‘escarlata’, la cual salió muy molesta por la floja presentación del equipo que estrenaba a su nuevo DT, David González.

Con este marcador, los ‘Diablos Rojos’ se mantienen en la última posición en la tabla del campeonato, sumando solamente 6 puntos en 9 partidos que ha disputado, situación crítica y que lo tiene muy cerca de la eliminación, razón por la que se quedó con un margen de error muy pequeño y con una gran obligación en los juegos que le restan.

Cabe recordar que al América tiene dos partidos aplazados ante Bucaramanga y Pasto, por lo que el total la restan 11 compromisos por disputar en el campeonato, que son 33 puntos en disputa, de los cuales deberá ganar como mínimo 25 para llegar a 31 unidades y clasificar a los cuadrangulares, si se tiene como referencia que ese sería el puntaje que se necesitaría para entrar a los ocho.

Contándolo en partidos, de los 11 juegos que le restan por disputar, el equipo americano está obligado a ganar 8 compromisos y empatar 1 para llegar a 31 puntos, por lo que en el caso de perder en 3 ocasiones más, ahí sí quedaría eliminado, es por esto que el entrenador González tendrá una tarea muy difícil de cumplir.

Jugadores de Fortaleza CEIF y América de Cali en la Liga BetPlay DIMAYOR. Foto: VizzorImage / Leonardo Castañeda.

¿Qué rivales le falta al América en la Liga Colombiana?

Con las cuentas mencionadas anteriormente, otro tema a tener en cuenta es el calendario que le resta al América que, además de los juegos aplazados con Pasto y Bucaramanga, los ocho rivales que la falta por enfrentar son Once Caldas, Envigado, Millonarios, La Equidad, Deportivo Cali, Junior, Chicó, Unión Magdalena e Independiente Medellín.

