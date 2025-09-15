Es tendencia:
América de Cali

Esto se sabe el supuesto traslado de América de Cali a Bogotá: Tulio Gómez rompió el silencio

El máximo accionista del América de Cali se refirió a los rumores sobre un traslado y la supuesta versión que él entregó sobre la hinchada en Cali y en Bogotá.

Por Michell Figueroa

Tulio Gómez, máximo accionista de América de Cali, aclaró los recientes rumores sobre cambios drásticos para el equipo.
América de Cali no atraviesa un buen momento deportivo, situación que tiene molesta a la hinchada. Ese panorama ha empeorado con los rumores sobre posibles cambios drásticos para el equipo, por ejemplo, un supuesto cambio de ciudad.

Esta no es la primera vez que surgen versiones de este tipo relacionadas con el equipo. En el pasado, rumores de venta, entre otros, han provocado que la relación con los hinchas sea tensa.

Tulio Gómez, el máximo accionista del América de Cali, rompió el silencio y se refirió al supuesto traslado del equipo a Bogotá.

Es de recordar que esa versión que se viralizó en redes sociales, surgió de un mensaje falso atribuido a Gómez, en el que se criticaba la falta de apoyo de la afición en Cali y se insinuaba un posible traslado a la capital colombiana.

El rumor surgió tras el partido ante Fortaleza que se jugó en el estadio Metropolitano de Techo, en la capital del país. Inescrupulosos divulgaron un supuesto mensaje de Gómez en el que decía que con la cantidad de hinchas que fue a ese encuentro quedaba claro que América era de Bogotá y no de Cali.

Esto dijo Tulio Gómez sobre el traslado de América de Cali

Ante la magnitud de la controversia, Tulio Gómez utilizó su cuenta de X para aclarar la situación, escribiendo de manera contundente.

Acostumbro muy poco salir a desmentir noticias FALSAS, En este caso debo aclarar que América de Cali es de Cali y de aquí nunca se irá!!”, escribió el máximo accionista del equipo.

La declaración de Gómez buscó tranquilizar a los aficionados y reafirmar el compromiso del club con sus raíces caleñas. La rápida respuesta del directivo sirvió para disipar la controversia y reafirmar la identidad del equipo con su ciudad de origen.

michell figueroa
Michell Figueroa
