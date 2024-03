América de Cali no pasa por su mejor momento en el Fútbol Colombiano, sin embargo, este miércoles tiene una gran revancha en el fútbol internacional donde jugará la fase previa de la Copa Sudamericana ante Alianza F.C a partido único en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El balón rodará desde las 9:00 p.m.

Farías sabe que se juega su partido más importante hasta ahora con el cuadro ‘escarlata’, no puede perder, pues los resultados en el rentado nacional no lo respaldan y mucho menos el juego mostrado. Esta es una gran oportunidad para reivindicarse y empezar a ganarse el cariño de los hinchas.

Convocatoria de América de Cali para la Copa Sudamericana

El estratega César Farías saldrá con lo mejor que tiene en el plantel. Una de las novedades principales es el regreso de Víctor Ibarbo, sin embargo también tendrá en el frente de ataque a jugadores como Adrián Ramos, ídolo y referente, además, de Rodrigo Holgado.

El entrenador venezolano saldría con el siguiente 11: Joel Graterol; Esneyder Mena, Daniel Bocanegra, John García, Mina, Harold Rivera, J. Escobar, Quiñonez, Barrios-Holgado (o Adrián Ramos) y Andrés Sarmiento.

América, sobre el papel, por historia, plantel y entrenador, debería pasar la serie sin ningún problema, pero hay preocupación por lo mostrado a lo largo del semestre. Una derrota llevaría al fracaso de un proceso que hasta ahora esta iniciando, pero que no tiene espera por parte de los hinchas y, por como se ha dado con anteriores entrenadores, tampoco por parte de los directivos.

La razón por la que América de Cali no gana, según César Farías

“Si nosotros no generamos fútbol yo diría ‘nos pasaron por encima y ya’, pero no es lo que yo veo que sucede en la cancha, y si veo un deseo de salir adelante, de sacar las cosas, pero esa dicotomía no nos está haciendo bien, le dije a los jugadores que me esperaran en el camerino, que quería escucharlos, para saber cuál era su sentir”, expresó César.