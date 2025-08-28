América de Cali aumentó su crisis deportiva luego de perder este miércoles por la mínima diferencia en la ida de los octavos de final ante Atlético Bucaramanga en condición de visitante. Ahora se filtró la fecha de la salida del entrenador Gabriel Raimondi.

Publicidad

Publicidad

La hinchada no aguanta más una derrota del conjunto ‘escarlata’ que es 18 en la tabla de posiciones con 5 puntos, producto de apenas una victoria y dos empates. El juego no convence, los resultados no se dan y hay expectativa de cómo acabarán la temporada.

ver también “No más con ese limitado”: le dan con todo a jugador de América tras la derrota con Bucaramanga

Filtran la fecha de salida del entrenador de América Gabriel Raimondi

La eliminación en la Copa Sudamericana, el empate ante Atlético Nacional en el Pascual Guerrero y la derrota en Bucaramanga, puso a pensar a los directivos del club que esperan al próximo partido de América de Cali para tomar una decisión con el entrenador que llegó para este semestre.

“Si America de Cali no gana el domingo ante Alianza Gabriel Raimondi dejará de ser el DT escarlata”, indicaron en el programa ‘Zona Libre de Humo’ asegurando que decidirá el futuro del entrenador americano.

Publicidad

Publicidad

América visitará a Alianza en busca de los tres puntos que lo empiece a sacar del fondo de la tabla y lo acerque al objetivo de clasificar a los cuadrangulares. Pero por ahora, lo que muestran los jugadores no convence a los hinchas. El nivel es bajo desde lo individual y lo colectivo, sin embargo, ya hay tres candidatos para reemplazar a Gabriel Raimondi en América de Cali.