Fue campeón con Deportivo Cali, jugó en un grande de Argentina y es nuevo jugador de América

El mercado de pases continúa en el fútbol colombiano, con la oportunidad para los jugadores libres o sin contrato. Varios grandes todavía se mueven en estas aguas y uno de ellos es América de Cali, que está en crisis total y el proceso de Gabriel Raimondi estaría llegando a su fin.

Las cosas no van bien en América de Cali y no descarta otro refuerzo para darle un revuelo a la zona ofensiva, que poco propone con Gabriel Raimondi al mando. En su más reciente presentación, no pudo ante Atlético Bucaramanga y cedió en el estadio Américo Montanini al perder 1-0, por la ida de los octavos de final de la Copa Colombia. El club bumangués se ilusiona con dar el golpe en el Pascual Guerrero.

En medio de este mal momento, América está tomando drásticas decisiones para cambiar por completo la cara del equipo. Hay varios candidatos en fila para reemplazar a Gabriel Raimondi, mientras el club adelanta diálogos, acuerdos y exámenes médicos con un campeón con Deportivo Cali.

Un volante 10 que mantuvo la ilusión cuando comenzó a mostrarse en Deportivo Cali, pero la realidad es que su carrera en el exterior no es consolidada. Su última experiencia fue en el fútbol griego y ahora está muy cerca de firmar como nuevo jugador de América, eterno rival del equipo que lo formó y lo hizo campeón en el FPC. Estaría todo listo para que Andrés Felipe Roa se vista de rojo.

Andrés Roa en el Deportivo Cali. Photo: VizzorImage/ NR /Cont

Andrés Roa está cerca de firmar con América de Cali

Según la periodista Nany Flórez en la red social X, Andrés Roa es nuevo jugador de América de Cali. Un fichaje que podría considerarse ‘top’, pero eso lo deberá mostrar en cancha, por algo es un jugador sin equipo. Tulio y Marcela Gómez están con la idea de darle una oportunidad más.

Andrés Roa, a sus 32 años de edad, quiere relanzar su carrera en América de Cali, luego de pasar por varios clubes del exterior. Debutó en Unión Magdalena y en Deportivo Cali fue campeón de la Liga en el 2015, con ‘Pecoso’ Castro como DT.

Pasó por Huracán de Argentina y luego dio el gran salto a Independiente, donde no se pudo consolidar. De ahí, pasó a Al Batin de Arabia Saudita y volvió al fútbol argentino en 2022 para vestir la camiseta de Argentinos Juniors.

Su último club fue el Panetolikos de la Liga de Grecia y no juega un partido desde el pasado mes de mayo. Andrés Roa se uniría para conformar el ataque con Dylan Borrero, Jhon Murillo, Cristian Barrios, Rodrigo Holgado, Luis Ramos y ‘Papula’ Garcés.

