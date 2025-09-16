La crisis deportiva del América de Cali parece haber llegado a un punto crítico. El equipo se encuentra en el último lugar de la Liga BetPlay 2025-II con solo seis puntos en nueve partidos. Esta situación desató la furia de la hinchada que amenazó a jugadores y directivos.

El cuadro Escarlata no logra reponerse del mal momento, pese a la abrupta salida del DT Gabriel Raimondi y la llegada del nuevo entrenador, David González.

La barra Barón Rojo Sur (BRS), una de las más representativas del club, hizo una grave amenaza contra los jugadores y los directivos del América de Cali, culpándolos de la debacle del equipo.

A través de redes sociales, la barra señaló a jugadores y directivos de convertir a la Mecha en un “negocio familiar”. Además, los tildaron de mediocres y desleales.

El mensaje no solo es un llamado de atención, sino una advertencia directa que encendió las alarmas en el club.

“Ustedes quisieron jugar con el Diablo… pero ahora será el Diablo quien juegue con ustedes. Este infierno lo encenderá la gente que ama esta camiseta”, es una parte del contundente mensaje publicado en redes sociales.

“Vivirán un infierno”

La amenaza de los hinchas de América de Cali es contundente. De acuerdo con las publicaciones que hicieron en sus redes, entre las acciones que tomarán habrá varios plantones.

Este martes 16 de septiembre, los integrantes de la barra Barón Rojo Sur se reunirán en el Parque de las Banderas desde las 5:00 p. m.

Sin embargo, más allá del plantón, lo que preocupa al club son las palabras que usaron en las publicaciones para referirse a los jugadores y directivos. En una de las imágenes que divulgaron, incluso aseguran que “vivirán un infierno”.