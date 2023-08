Hinchas de América no bajan de "pato" y "panadero" a Lucas González

La relación de América de Cali con su hinchada está en uno sus puntos más críticos de los últimos 5 años. La llegada de Lucas González al banquillo del equipo (para reemplazar a Alexandre Guimaraes) no gustó para nada en la fanaticada, a tal punto de que las barras organizaron una protesta masiva en la sede del club para exigir la salida inmediata del estratega bogotano y el resto de su cuerpo técnico.

Aunque la decisión del club era dejar de contar con los servicios del joven DT, toda la plantilla profesional de América se unió para respaldar a Lucas González y así persuadir a la dirigencia de aguantar un poco más el proceso por el que se la jugaron para afrontar el segundo semestre del 2023 en el fútbol profesional colombiano.

Sin embargo, parece que la relación de la hinchada con Lucas González está en un punto de no retorno, irreconciliable. No lo quieren más en el club y eso lo dejaron bastante claro en la protesta que llevaron a cabo en Cascajal. Con varias pancartas, pidieron su salida y aseguraron que el bogotano no tiene el temple para dirigir al club. Además, recordaron su pasado en Atlético Nacional.

En imágenes: la protesta de hinchas de América contra Lucas González y su cuerpo técnico