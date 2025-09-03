La tensión aumenta en el entorno del América de Cali. El mal momento deportivo del equipo llevó a la hinchada a tomar una contundente decisión.

De acuerdo con información que se conoció recientemente, las principales barras bravas del equipo convocaron a una protesta y anunciaron que no asistirán al próximo clásico contra el Deportivo Cali.

La protesta de los aficionados se dirige directamente a la familia Gómez Giraldo, dueña del club, a quienes exigen un cambio en la dirección de la institución.

Es de recordar que el equipo atraviesa un mal momento, no solo por la falta de victorias, sino por la reciente salida del director técnico Diego Gabriel Raimondi.

Gabriel Raimondi, exdirector técnico de América de Cali.

América sin resultados

El descontento de la hinchada se ha incrementado debido a los recientes resultados negativos del equipo, que lo ubican en las últimas posiciones de la tabla de la Liga BetPlay II-2025.

Los líderes de las barras, a través de sus redes sociales, han convocado a los seguidores a unirse a la manifestación bajo el lema “Fuera familia Gómez Giraldo”, argumentando que el proyecto deportivo actual ha fracasado.

La decisión de no asistir al clásico es un paso radical que busca presionar a la dirigencia del equipo, pues el partido contra su histórico rival es uno de los más importantes de la temporada. Los aficionados consideran que las malas decisiones administrativas y deportivas han llevado al equipo a una crisis que ya no pueden tolerar.

El llamado a la protesta es un claro reflejo del profundo malestar que se vive en la afición, que ve en la renuncia a la entrada del estadio una forma de demostrar su descontento y exigir cambios profundos para recuperar la grandeza del club.

