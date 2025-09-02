La búsqueda del nuevo estratega de América de Cali sufrió un inesperado cambio de planes. Al parecer, los directivos ya estaban adelantando un proceso de contratación que fue frenado de golpe.

El cuadro Escarlata se despidió de Diego Gabriel Raimondi, que no llenó las expectativas y ante la falta de resultados tuvo que decirle adiós al equipo vallecaucano.

La directiva del América de Cali, que se encontraba en negociaciones con un director técnico para reemplazar a Diego Raimondi, pausó el proceso por una insólita razón.

Qué pasó con el que sería nuevo técnico de América de Cali

De acuerdo con información revelada por el analista deportivo Carlos Antonio Vélez, América de Cali estaba en proceso para contratar al argentino Juan Cruz Real, que fue campeón de liga con el club en 2020.

Sin embargo, debido a la fuerte presión ejercida por un sector de la afición de los Diablos Rojos a través de las redes sociales el trámite se frenó.

“Le organizaron una campaña inmoral en redes sociales, me mostraron todo lo que estaban haciendo, lo tratan como un delincuente (a Juan Cruz Real), le imponen al club cual entrenador quieren y cual no, esas decisiones las toman los dirigentes y no un grupo de gatos”, expresó el analista deportivo.

Por el momento, el equipo permanecerá bajo la dirección interina de Alex Escobar, que se encargarán de liderar al plantel mientras la dirigencia de la Mechita evalúa la mejor manera de continuar con el proceso de contratación, intentando encontrar un equilibrio entre la opinión de la afición y las necesidades deportivas de la institución.